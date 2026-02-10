شیلان دۆسکی: ئی-پسوولە پرۆسەی داهات شەفاف دەکات و رۆتین نامێنێت

پێش 3 کاتژمێر

ئەمڕۆ سێشەممە، 10ـی شوباتی 2026، لە رێوڕەسمێکدا بە ئامادەبوونی مەسرور بارزانی، سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان و پارێزگاری بانکی ناوەندیی عێراق، بە فەرمی سیستەمی دیجیتاڵی "ئی-پسوولە" (e-Psule) راگەیەندرا، کە ئامانج لێی کۆتاییهێنانە بە مامەڵەی کاش و کەمکردنەوەی رۆتین لە دامودەزگاکانی حکومەتدا.

لە میانی رێوڕەسمەکەدا، شیلان دۆسکی، شیلان دۆسکی، بەرپرسی پرۆژە تایبەتەکان لە نووسینگەی سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان لە وتارێکدا ئاماژەی بەو گرفتانە کرد کە پێشتر هاووڵاتیان و بازرگانان رووبەڕووی دەبوونەوە و رایگەیاند: "لە سەرتاپای هەرێم، هاووڵاتیان ناچار بوون رۆژێک لە کاتی خۆیان تەرخان بکەن و لە نۆرەی دوورودرێژدا بوەستن تەنیا بۆ ئەوەی پارەی خزمەتگوزارییە گشتییەکان بدەن."

شیلان دۆسکی ئاشکرای کرد، لە سیستەمە کۆنەکەدا، حکوومەت پێویستی بە نزیکەی 40 رۆژ بووە بۆ ئەوەی پارە کاشە کۆکراوەکان بگاتەوە ناو گەنجینە و داهاتی گشتی، کە ئەمەش هۆکار بووە بۆ دواکەوتنی سیولە و دروستبوونی فشار. بەڵام لەرێگەی "ئی-پسوولە"وە، کۆتایی بەم دواکەوتنە دێت و متمانە بۆ پرۆسەکە دەگەڕێتەوە.

ئاماژەی بەوەشکرد، ئی-پسوولە وەک سێیەم پڕۆژەی گەورەی دیجیتاڵکردنی حکوومەت لە دوای پڕۆژەکانی "هەژماری من" و "رووناکی" دێت. ئێستا "هەژماری من" زیاتر لە یەک ملیۆن هاووڵاتی خستووەتە سەر سیستەمی بانکی و پڕۆژەی "ڕووناکی"یش کارەبای 24 کاتژمێری بۆ 4.5 ملیۆن کەس دابین کردووە.

پرۆژەکە بە هەماهەنگی لەگەڵ بانکی ناوەندیی عێراق و ژمارەیەک لە بانکە ئەهلییەکان (وەک جیهان، ئاڕتی، ئیسلامی عێراقی و FIB) و کۆمپانیاکانی پارەدانی ئەلیکترۆنی جێبەجێ دەکرێت.

بەرپرسی پرۆژەکان لە نووسینگەی سەرۆکی حکوومەت رایگەیاند، ئەم هەنگاوە لاپەڕەیەکی نوێیە بۆ بازرگانان و وەبەرهێنەران و نیشانەی ئەوەیە کە داهاتووی هەرێمی کوردستان لە دەستێکی ئەمیندایە، بەو پێیەی تیمێکی گەنج و تەکنۆکرات بەڕێوەی دەبەن.