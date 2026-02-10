عەلی ئەلعەلاق: سەرۆکوەزیران مەسرور بارزانی رۆڵی سەرەکی لە وەرچەرخانی سیستەمی بانکی هەبووە

پێش 3 کاتژمێر

پارێزگاری بانکی ناوەندیی عێراق، لە رێوڕەسمی راگەیاندنی "ئی-پسوولە"، دەستپێشخەرییەکانی مەسرور بارزانی، سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان لە بواری بەدیجیتاڵکردنی خزمەتگوزارییەکان بەرز نرخاند و رایگەیاند، سەرۆکی حکوومەت خۆی بە شێوەیەکی مەیدانی چاودێریی ئەم وەرچەرخانە دەکات.

عەلی ئەلعەلاق، پارێزگاری بانکی ناوەندیی عێراق، رۆڵی مەسرور بارزانی، سەرۆکوەزیرانی هەرێمی کوردستانی بەرز نرخاند و گوتی: "سەرۆکوەزیران خۆی بە شێوەیەکی کەسی ئەم گۆڕانکارییانەی لەخۆ گرتووە و سەرپەرشتییان دەکات، بەرەو ئاراستەی راستیان دەبات و رۆژانە چاودێریی بەرەوپێشچوونیان دەکات؛ ئەمەش وادەکات هەموومان هاوکار و هاوئاهەنگی هەرێمی کوردستان بین لەو چوارچێوەیەدا."

ئەم گوتانەی پارێزگاری بانکی ناوەندی لە میانی بەشداریکردنی بوو لە رێورەسمی راگەیاندنی "ئی-پسوولە"، کە تێیدا ئاماژەی بەوە کرد، ئەم پرۆسەیە وەرچەرخانێکی ستراتیژییە بەرەو ئابوورییەکی دیجیتاڵی کە خزمەت بە عێراق بە گشتی و هەرێمی کوردستان بە تایبەتی دەکات.

عەلی ئەلعەلاق گوتیشی: "هەموو لایەک ئێستا لەوە تێگەیشتوون کە مامەڵەکردن بە پارەی کاش لەگەڵ داواکارییەکانی ئابووریی هاوچەرخ ناگونجێت، بونیادنانی سیستەمێکی دارایی پێویستی بە ژێرخانێکی ئەلیکترۆنیی سەلامەت و شەفاف هەیە، بۆ ئەوەی متمانەی هاووڵاتییان بۆ کەرتی بانکی بگەڕێتەوە."

پارێزگاری بانکی ناوەندی روونیشیکردەوە، بانکی ناوەندی عێراق رۆڵی سەرەکی دەبینێت لە پێدانی رێنمایی بە هاووڵاتییان لەم وەرچەرخانەی سیستەمی بانکی و پارەداندا، تاوەکو سەلامەتیی بەکارهێنەران پارێزراو بێت. گوتیشی: "راگەیاندنی ئی-پسوولە ئامرازێکی نوێیە و دەچێتە پاڵ ئامرازەکانی دیکەی پارەدانی دیجیتاڵی، ئەمە دەستپێکێکی زۆر گرنگ و هەنگاوێکی جۆرییە بۆ باشترکردنی ژێرخانی بانکی و دارایی."

ئەلعەلاق جەختی کردەوە کە ئەم پرۆژەیە نموونەیەکی زیندووی باشترکردنی پەیوەندیی نێوان کەرتی تایبەت و گشتییە و هاوئاهەنگە لەگەڵ گۆڕانکارییە جیهانییەکان. گوتیشی: "ئێمە بە هەموو جۆرێک پشتیوانیی تەواوی ئەو دەستپێشخەرییانە دەکەین کە لە هەرێمی کوردستان رادەگەیەنرێن؛ پارەدانی ئەلیکترۆنی تەنیا هەڵبژاردەیەک نییە، بەڵکو پێویستییەکی حەتمییە بۆ زیادکردنی شەفافیەت و توانای دارایی وڵات."

لە کۆتایی قسەکانیدا، پارێزگاری بانکی ناوەندیی عێراق ئاماژەی بەوە کرد کە لەگەڵ هەرێمی کوردستان لە کارکردنی بەردەوامدان بۆ دروستکردنی سیستەمێکی یەکگرتوو و سەلامەت لە تەواوی عێراقدا.