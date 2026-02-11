کەشناسی: ئەمشەو باران دەبارێت

پێش 51 خولەک

بەڕێوەبەرایەتیی گشتیی کەشناسی و بوومەلەرزانی هەرێمی کوردستان رایگەیاند: ئەمشەو باران نم نم دەبارێت و پێشبینی دەکرێت تاوەکوو سبەی نیوەڕۆ بەردەوام دەبێت.

ئەمڕۆ چوارشەممە، 11ـی شوباتی 2026، بەڕێوەبەرایەتیی گشتیی کەشناسی و بوومەلەرزەزانی هەرێمی کوردستان، بڵاویکردەوە، پێشبینی دەکرێت ئەمشەو نمە باران لەناوچەکانی رۆژئاوای هەرێم لە سنووری پارێزگای دهوک بەردەوامی دەبیت بۆ کاتەکانی بەرەبەیان کاریگەری درێژ دەبێتەوە بۆ زۆربەی ناوچەکان و پێشبینی دەکرێت تاکو کاتەکانی سبەی نیوەرۆ بەردەوام بێت.

ئاماژە بەوە کراوە، بۆ سبەی ئێوارە کەش سەقام گیر دەبێتەوە و بۆ کاتەکانی زوو ئەگەری دروست بوونی تەمومژ هەیە بەتایبەتی ناوچە شاخاوویەکانی رۆژهەڵاتی هەرێم تاکوو کاتەکانی بەرەبەیان.

دابارینی 12 کاتژمێر 9ـی بەیانی تاکو 9ی ئێوارە، رابردووی ئەمڕۆ 11-2-2026 چەند ناوچەیەکی هەرێم بە ملم :

هەولێر 0.5ملم

دهۆک 3.6

زاخۆ 4ملم

بامەرنی 2.6

بارزان 5 ملم

حاجی ئۆمەران 7.2ملم

سۆران 0.8 ملم

رەواندز 4.6

چومان 4.8

سیدەکان 4.4.