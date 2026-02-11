کەشناسی هەرێم: شەپۆلێکی بارانبارین و هەورەبرووسکە ناوچە جیاوازەکان دەگرێتەوە
بەڕێوەبەرایەتی گشتی کەشناسی و بوومەلەرزەزانی هەرێمی کوردستان، پێشبینییەکانی بۆ رەوشی کەشوهەوای 24 کاتژمێری داهاتوو بڵاوکردەوە و رایگەیاند، شەپۆلێکی بارانبارین و هەورەبرووسکە زۆربەی ناوچەکانی هەرێم دەگرێتەوە و لە ناوچە شاخاوییە سنوورییەکانیش بەفر دەبارێت.
چوارشەممە 11ـی شوباتی 2026، بەگوێرەی ڕاپۆرتی کەشناسی، بەڕێوەبەرایەتی گشتی کەشناسی و بوومەلەرزەزانی هەرێمی کوردستان، رایگەیاند، ئەمڕۆ ئاسمانی هەرێم بە گشتی بە هەوری تەواو دەبێت، پێشبینی دەکرێت نمە باران و بارانی مامناوەند زۆربەی ناوچەکان بگرێتەوە، لە هەندێک کاتدا بارانەکە دەبێتە لێزمە باران و هەورە تریشقەی لەگەڵدا دەبێت، بەتایبەتی لە ناوچەکانی رۆژهەڵاتی هەرێم، هەروەها لە ناوچە شاخاوییە سنوورییەکان بەفرێکی کەم دەبارێت و تەمێکی مامناوەند لە بەیانیاندا تاوەکو پێش نیوەڕۆ بەردەوام دەبێت.
کەشی پێشبینیکراوی سبەی پێنجشەممە:
کەشناسی ئاماژەی بەوەکردووە، سبەی پێنجشەممە، ئاسمان بە هەوری تەواو دەمێنێتەوە لەگەڵ بارینی بارانی مامناوەند لە زۆربەی ناوچەکان. کەشناسی ئاماژەی بەوە کردووە، لە دوای نیوەڕۆوە کاریگەری بارانبارین لاواز دەبێت و ئاسمان بۆ نیمچە هەور دەگۆڕێت، لە ناوچە شاخاوییە سنوورییەکان بەردەوامی بەفربارینی کەم دەبێت و لە بەیانی زوودا تەمێکی سووک لە سنووری پارێزگای سلێمانی دروست دەبێت.
پلەکانی گەرمای پێشبینیکراو بۆ سبەی پێنجشەممە بە پلەی سیلیزی:
هەولێر: 17
سلێمانی: 15
دهۆک: 14
کەرکوک: (ئاماژە پێنەدراوە، بەڵام بە نزیکەیی لە گەرمیانەوە نزیک دەبێت)
هەڵەبجە: 16
زاخۆ: 14
سۆران: 12
گەرمیان: 20
پیرمام: 13
حاجی ئۆمەران: 1
لە کۆتایی راپۆرتەکەدا هاتووە، خێرایی با لە نێوان (10-25) کم/ک دەبێت و مەودای بینین لە کاتی داباریندا بۆ (4-6) کم کەم دەبێتەوە.