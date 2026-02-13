وەزارەتی دادی عێراق: 5064 ئەندامی داعش گواستراونەتەوە زیندانەکانی عێراق

پێش 3 کاتژمێر

وەزارەتی دادی عێراق وردەکاریی نوێی لەبارەی ژمارەی ئەو چەکدارانەی رێکخراوی داعش ئاشکرا کرد کە لە سووریاوە گواستراونەتەوە بۆ عێراق و پرۆسەی دابینکردنی خواردنیان لە ئەستۆی هاوپەیمانیی نێودەوڵەتی دەبێت.

ئەمڕۆ هەینی 13ـی شوباتی 2026، ئەحمەد لعێبی، گوتەبێژی وەزارەتی دادی عێراق بە ئاژانسی هەواڵی عێراقی (واع)ی ڕاگەیاند: ڕێکارە حکومییەکان سەبارەت بە گواستنەوەی زیندانیانی داعش لە سووریاوە بۆ عێراق تەواو بوونە.

گوتەبێژی وەزارەتی دادی عێراق ئاماژەی بەوە کردووە، ژمارەی ئەو زیندانیانەی تا ئێستا گواستراونەتەوە گەیشتووەتە پێنج هەزار و 64 چەکدار لەو ژمارەیەش زیاتر لە 270 یان عێراقین، هەروەها زیایت لە سێ هەزار چەکداریان هەڵگری رەگەزنامەی سوورین و ئەوانی دیکەش لە وڵاتانی دیکەش.

ئەحمەد لعێبی، باسی لەوەش کردووە، سەرجەم ئەندامانی داعش لە یەک زینداندا کۆکراونەتەوە، لێکۆڵینەوەیان لەگەڵدا دەکرێت و بەپێی یاسای عێراق دادگایی دەکرێن، هەروەها عێراق ئەندامێکی سەرەکیی هاوپەیمانیی نێودەوڵەتییە بۆ شەڕی دژ بە داعش و حەواندنەوە و دەستبەسەرکردنییان لەسەر داوای هاوپەیمانیی نێودەوڵەتی بووە.

هەروەها رۆژی چوارشەممە، 11ـی شوباتی 2026، بەپێی راپۆرتێکی ماڵپەڕی ئەلمۆنیتەر کە پشت بە لێدوانی بەرپرسانی باڵای دژەتیرۆر لە رۆژئاوای سووریا دەبەستێت، 66 چەکداری داعش بە رەچەڵەک تورک لە ریزەکانی ئەو رێکخراوەدا جەنگاون، لە زیندانەکانی شاری حەسەکەوە رادەستی هێزەکانی هاوپەیمانی نێودەوڵەتی کراون بە مەبەستی گواستنەوەیان بۆ ناو خاکی عێراق.

بەرپرسێکی باڵای کوردی سووریا بە ئەلمۆنیتەر راگەیاند، ژمارەی دوو هەزار چەکداری داعش بە رەچەڵەک تورک ورد نییە. ناوی زیندانییە تورکەکانی داعش لای هاوپەیمانی نێودەوڵەتی بە سەرۆکایەتی ئەمریکا زانراوە، بەڵام لەبەر هۆکاری ئەمنی ناتوانرێت ئاشکرا بکرێت.