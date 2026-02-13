ئەمریکا گەورەترین کەشتیی فڕۆکەهەڵگری جیهان رەوانەی رۆژهەڵاتی ناوەڕاست دەکات

پێش کاتژمێرێک

ویلایەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا بڕیاریدا کەشتیی فڕۆکەهەڵگری "یو ئێس ئێس جیرالد فۆرد" رەوانەی رۆژهەڵاتی ناوەڕاست بکات. دۆناڵد ترەمپیش رایگەیاندووە، گەیشتن بە رێککەوتن لەگەڵ ئێران لە ماوەی یەک مانگدا ئەگەرێکی کراوەیە، بەڵام هۆشداری دەدات ئەگەر رێکنەکەون، "رووداوەکان بەئازار دەبن".

رۆژنامەی نیویۆرک تایمز لە زاری چەند بەرپرسێکی ئەمریکییەوە بڵاویکردەوە، ویلایەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا بڕیاریداوە فڕۆکەهەڵگری "یو ئێس ئێس جیرالد فۆرد" و چەند کەشتییەکی جەنگیی رەوانەی ناوچەی رۆژهەڵاتی ناوەڕاست بکات. ئەم هەنگاوەش وەک ئاماژەیەک بۆ پەرەسەندنی سەربازیی بەرچاو لە ناوچەکەدا دەبینرێت.

بەگوێرەی ئەو بەرپرسانە، تیمی فڕۆکەهەڵگری "جیرالد فۆرد" لە بڕیاری جێگیرکردنیان ئاگادارکراونەتەوە، وەک ئامادەکارییەک بۆ جووڵەکردنیان بەرەو گۆڕەپانی ئۆپەراسیۆنەکان لە رۆژهەڵاتی ناوەڕاست لە ماوەی داهاتوودا.

لە راپۆرتەکەدا روونکراوەتەوە کە "جیرالد فۆرد" دەچێتە پاڵ کەشتی "یو ئێس ئێس ئەبراهام لینکۆڵن" کە ئێستا لە ناوچەی کەنداوە، ئەمەش واتای بەهێزکردنی بوونی سەربازیی دەریایی ئەمریکایە لە رێگەی دوو گرووپی فڕۆکەهەڵگر لە یەک چوارچێوەی جوگرافیدا.

ئەم جووڵە سەربازییانە لە چوارچێوەی ئامادەکارییە بەردەوامەکانی واشنتن دێت لە ناوچەکەدا، لە کاتێکدا گرژییە هەرێمییەکان روو لە هەڵکشانن و ناردنی کەشتییەکان وەک ئاماژەیەک بۆ ئاستی ئامادەیی و رێگریی سەربازیی ئەمریکا لە رۆژهەڵاتی ناوەڕاست لێکدەدرێتەوە.

هۆشدارییەکانی ترەمپ

پێشتر دۆناڵد ترەمپ، سەرۆکی هەڵبژێردراوی ئەمریکا لە هەژماری تایبەتی خۆی لە تۆڕی "ترووس سۆشیاڵ"، راپۆرتێکی رۆژنامەی "وۆڵ ستریت جۆرناڵ"ـی بڵاوکردەوە سەبارەت بە ئامادەکارییەکانی پنتاگۆن بۆ ناردنی کەشتی فڕۆکەهەڵگری دیکە بۆ رۆژهەڵاتی ناوەڕاست. ترەمپ لەسەر راپۆرتەکە نووسیویەتی: "پنتاگۆن خۆی ئامادە دەکات بۆ جێگیرکردنی دووەم کەشتیی فڕۆکەهەڵگر لە رۆژهەڵاتی ناوەڕاست".

رۆژی پێنجشەممە، ترەمپ رایگەیاند، گەیشتن بە رێککەوتن لەگەڵ ئێران لە ماوەی مانگی داهاتوودا "گونجاوە". ترەمپ لە لێدوانێکیدا بۆ رۆژنامەنووسان، لە وەڵامی پرسیارێکدا سەبارەت بە کاتی رێککەوتنەکە گوتی: "پێموایە نزیکەی مانگی داهاتوو بێت، شتێکی لەو شێوەیە. نابێت کاتێکی زۆر بخایەنێت و پێویستە ئەوان بە خێرایی رازی بن".

هەروەها ترەمپ هۆشداری توندی دایە ئێران و رایگەیاند: "دەبێت رێککەوتن بکرێت، چونکە ئەگەر رێککەوتن نەبێت، ئەنجامەکەی زۆر بەئازار دەبێت".

کەشتیی فڕۆکەهەڵگری USS Gerald R. Ford بەشێکی سەرەکی هێزی دەریایی ئەمریکایە و بەناوی جیراڵد فۆرد، 38هەمین سەرۆکی ئەمریکا ناونراوە، جەنگی جیهانی دووەمی جیهاندا بەشداری پێکراوە، تێچووەکەی نزیکەی 12.8 ملیار دۆلاری ئەمریکییە.