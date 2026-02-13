یەکەم رۆژی رەمەزان کەی دەبێت؟ وەزارەتی ئەوقاف روونکردنەوە دەدات

پێش کاتژمێرێک

گوتەبێژی وەزارەتی ئەوقاف و کاروباری ئایینی هەرێمی کوردستان ئاشکرای دەکات، لیژنەی باڵای بینینی مانگ بەگوێرەی شەریعەتی ئایینی پیرۆزی ئیسلام مانگی رەمەزان دیاری دەکەن، ئەگەر هاتوو مانگ بینرا رۆژی دواتر دەبێتە یەکەم رۆژی مانگی رەمەزان.

نەبەز ئیسماعیل، گوتەبێژی وەزارەتی ئەوقاف و کاروباری ئایینی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، ئەمڕۆ هەینی 13ـی شوباتی 2026، بە ماڵپەڕی کوردستان24ـی راگەیاند: رۆژی سێشەممە هاوکاتە لەگەڵ 29ـی شەعبان، لیژنەی باڵای بینینی مانگ چاودێری مانگ دەکات، ئەو لیژنەیە ئەندامی لە تەواوی پارێزگا ئیدارە سەربەخۆکان و شارۆچکەکان هەیە و چاودێری مانگ دەکەن.

گوتەبێژی وەزارەتی ئەوقاف ئاماژەی بەوە دا، ئەو لیژنەیە بەگوێرەی شەریعەتی ئیسلام مانگی رەمەزان دیاری دەکەن، ئەگەر هاتوو مانگ بینرا رۆژی دواتر دەبێتە یەکەم رۆژی مانگی رەمەزان ئەگەر نەبینرا دەبێتە تەواوکەری مانگی شەعبان.

هەروەها جەخت لەوە دەکاتەوە، پشت بە هیچ دامەزراوەیەکی فەلەکناسی و شارەزایەکی ئەو بوارە نابەستن، چونکە لیژنەی باڵای بینینی مانگ لە رێگەی تەلەسکۆپەوە چاودێری مانگ دەکەن لە هەر شار و شارۆچکەیەکی هەرێمی کوردستان مانگ بینرا لیژنەی باڵا ئاگادار دەکەنەوە.

دوێنێ پێنجشەممە،12ـی شوباتی 2026، لیژنەی بینینی مانگ لە سەڵتەنەتی عوممان لە راگەیەندراوێکدا ئاماژەی بەوە کردووە، ئێوارەی رۆژی سێشەممە 17ـی مانگ، بینینی مانگ بە هیچ شێوەیەک ئەستەمە، هەر بۆیە بڕیاردرا، رۆژی چوارشەممە 18ـی مانگ، وەک تەواوکەری مانگی شەعبان دەستنیشان بکرێت.

بەگوێرەی راگەیەندراوەکەی لیژنەی بینینی مانگ، رۆژی پێنجشەممە کە دەکاتە 19ـی مانگ، یەکەم رۆژی مانگی پیرۆزی رەمەزان دەبێت لەو وڵاتەدا.

هاوکات لەگەڵ بڕیارەکەی سەڵتەنەتی عوممان، ناوەندیی فەلەکناسی نێودەوڵەتیی لە هەژماری فەرمی خۆی لە تۆڕی کۆمەڵایەتی "ئێکس" بڵاویکردەوە، بەهۆی دوورکەوتنەوەی مانگ و بارودۆخی فەلەکی، رۆژی چوارشەممە 18ـی مانگ کۆتا رۆژی مانگی شەعبان دەبێت و رۆژی پێنجشەممە 19ـی مانگ لە زۆربەی وڵاتانی ئیسلامی دەبێتە یەکەم رۆژی مانگی رەمەزان.