نێچیرڤان بارزانی و راوێژکاری ئاسایشی نەتەوەییی بەریتانیا جەخت لە هەماهەنگیی دژی تیرۆر دەکەنەوە

پێش 4 کاتژمێر

نێچیرڤان بارزانی، سەرۆکی هەرێمی کوردستان، لەگەڵ جۆناسان پاوڵ، راوێژکاری ئاسایشی نەتەوەییی بەریتانیا کۆبووەوە و دوایین پەرەسەندنە ئەمنی و سیاسییەکانی عێراق و ناوچەکە خرایە بەرباس.

سەرۆکایەتی هەرێمی کوردستان رایگەیاند: لە پەراوێزی کۆنفرانسی ئاسایشی میونشن، نیوەڕۆی ئەمڕۆ هەینی 13ـی شوباتی 2026، نێچیرڤان بارزانی، سەرۆکی هەرێمی کوردستان، لەگەڵ جۆناسان پاوڵ، راوێژکاری ئاسایشی نەتەوەییی بەریتانیا کۆبووەوە.

سەرۆکایەتی هەرێمی کوردستان رایگەیاندووە، لە کۆبوونەوەکەدا دوایین پەرەسەندنە ئەمنی و سیاسییەکانی عێراق و ناوچەکە و هەڕەشەکانی تیرۆر خرانە بەر باس و هەردوولا جەختیان لە گرنگیی بەردەوامیی هەماهەنگیی نێوان عێراق و هەرێمی کوردستان لەگەڵ بەریتانیا کردەوە بۆ رووبەرووبوونەوەی مەترسییەکانی تیرۆر و پاراستنی سەقامگیری.

هاوکات ئاماژە بەوە کراوە، جۆناسان پاوڵ پابەندیی وڵاتەکەی بۆ بەردەوامیی پشتگیریکردنی عێراق و هەرێمی کوردستان دووپات کردەوە و ستایشی رۆڵی هه‌رێمی کوردستانی کرد لە پاراستنی ئارامی و سەقامگیریی ناوچەکەدا.