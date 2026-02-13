لە قامشلۆ چالاکوانان سوپاسی تایبەتی سەرۆک بارزانی دەکەن

پێش دوو کاتژمێر

لە شاری قامشلۆی رۆژئاوای کوردستان، بە بەشداریی چالاکوانان، کەسایەتییە سیاسییەکان و جەماوەرێکی زۆر، خۆپێشاندانێکی بەرفراوان بۆ سوپاسکردنی سەرۆک بارزانی و هەرێمی کوردستان لەبەرانبەر پشتگیرییەکانیان بۆ رۆژئاوای کوردستان بەڕێوەچوو. خۆپێشاندەران داوای چەسپاندنی مافەکانی گەلی کوردیان لە دەستووری داهاتووی سووریادا کرد.

لە شاری قامشلۆ بە هەڵکردنی ئاڵای کوردستان و بەرزکردنەوەی دروشمی "سوپاس سەرۆک مەسعود بارزانی"، خۆپێشاندانێکی جەماوەری ئەنجامدرا، کە تێیدا چالاکوانان و کەسایەتییە سیاسییەکان شانبەشانی هاووڵاتییانی سیڤیل بەشداربوون.

محەممەد عەبدی، نووسەر و چالاکوان و یەکێک لە رێکخەرانی خۆپێشاندانەکە بە کوردستان24ی راگەیاند: "ئێمە وەک گرووپێکی گەنجانی کۆمەڵگەی مەدەنی ئەم چالاکییەمان رێکخستووە و چەند پەیامێکی گرنگمان هەیه. پەیامی یەکەممان سوپاسکردنی سەرۆک بارزانییە بۆ پشتگیریی بەردەوامی لە پرسی کورد. هەروەها سوپاسی دەزگای خێرخوازیی بارزانی دەکەین کە یارمەتی و کەلوپەلی گەیاندە رۆژئاوای کوردستان."

عەبدی ئاماژەی بە رۆڵی کوردانی دیاسپۆرا کرد و گوتی: "سوپاسێکی تایبەتمان بۆ کوردانی دیاسپۆرا هەیه کە بە هەستێکی نەتەوەییەوە لەگەڵ میللەتی رۆژئاوا وەستان. هەروەها رێز لە رۆڵی مەزلووم عەبدی دەگرین کە بە شێوەیەکی حەکیمانە بۆ راگرتنی شەڕ هەوڵیدا."

سەبارەت بە داواکارییە سیاسییەکانیان، محەممەد عەبدی گوتی: "داواکارییەکانمان بریتین لە گەڕاندنەوەی سیڤیلەکان بۆ شوێنی خۆیان و چەسپاندنی مافی کورد لەناو دەستووری سووریادا؛ ئێمە سووریایەکی ناناوەندی و دیموکراسمان دەوێت."

هەروەها شەمدین نەبی چالاکوانێکی دیکەی بەشداربووی خۆپێشاندانەکە گوتی: "ئێمە هاتووین سوپاسی هەموو ئەو کەسانە بکەین کە لەگەڵ رۆژئاوا وەستان، لە سەرووی هەمووشیانەوە سەرۆک بارزانی. من هەر لێرەوە تا هەولێر رێز و سوپاسم بۆی هەیه. ئێمە داوای مافی رەوای خۆمان دەکەین و تا کۆتایی تەمەنیشمان خوێن و گیانی خۆمان پێشکەش بەم خاکە دەکەین."