عێراق بە بەهای نزیکەی 1.5 ملیار دۆلار کاڵای لە بەرازیلەوە هاوردەکردووە

پێش کاتژمێرێک

بەپێی نوێترین داتاکانی بنکەی زانیاریی نەتەوە یەکگرتووەکان بۆ بازرگانیی نێودەوڵەتی (COMTRADE)، قەبارەی هاوردەکردنی عێراق لە وڵاتی بەرازیلەوە لە ساڵی 2025دا گۆڕانکاری بەسەردا هاتووە و بەهای زیاتر لە 1.4 ملیار دۆلاری تۆمارکردووە.

بەگوێرەی ئەو زانیارییانەی کە لەلایەن "روانگەی ئیکۆ عێراق"ـەوە بڵاوکراونەتەوە، عێراق لە ساڵی 2025دا بە بەهای یەک ملیار و 490 ملیۆن دۆلار کاڵای لە بەرازیلەوە کڕیوە.

ئاماژەی بەوەشکردووە، ئەم رێژەیە بەراورد بە ساڵی 2024 دابەزینی بەخۆیەوە بینیوە، کە لەو ساڵەدا قەبارەی هاوردەکردن گەیشتبووە یەک ملیار و 900 ملیۆن دۆلار، بەڵام لە هەمان کاتدا بەرزبوونەوەی تۆمارکردووە بەراورد بە ساڵی 2023، کە تێیدا بەهای یەک ملیار و 300 ملیۆن دۆلار بووە.

سەبارەت بە جۆری ئەو کاڵایانەی کە زۆرترین خواستیان لەسەر بووە، داتاکان دەریدەخەن کە شەکر و بەرهەمەکانی دیکە پشکی شێریان بەرکەوتووە و بە بەهای 374 ملیۆن دۆلار لە پلەی یەکەمدا هاتوون، بەدوای ئەودا گۆشت دێت بە بەهای 324 ملیۆن دۆلار، هەروەها رۆن و تۆوە رۆناوییەکان بە پلەی سێیەم دێن بە بەهای 263 ملیۆن دۆلار.

لە بەشێکی دیکەی ئامارەکاندا هاتووە، بازرگانیی ئاژەڵی زیندووش بەشێکی گرنگی پەیوەندییە بازرگانییەکانی نێوان هەردوو وڵاتی پێکهێناوە بە بەهای 171 ملیۆن دۆلار، دواتر دانەوێڵە بە بەهای 167 ملیۆن دۆلار دێت، ئەمە جگە لەوەی عێراق بڕێکی بەرچاو لە بەرهەمەکانی ئاسن و کاڵا کانزاییەکان و چەندین جۆری دیکەی کاڵای لەو وڵاتەوە هاوردە کردووە.