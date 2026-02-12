وەزارەتی بازرگانیی عێراق خزمەتگوزارییە ئەلیکترۆنییەکانی کارتی بەشەخۆراک فراوان دەکات

پێش کاتژمێرێک

وەزارەتی بازرگانیی عێراق، دەستپێکردنەوەی کۆمەڵێک خزمەتگوزاریی گرنگی پەیوەست بە کارتی بەشەخۆراکی لە سەرجەم لقەکان ڕاگەیاند، کە دیارترینیان سڕینەوەی ناوی مردووان و راگرتنی بەشەخۆراکە. هاوکات لە هەنگاوێکی نوێدا، پرۆسەی زیادکردنی ناوی منداڵانی خوار تەمەن (12) ساڵ لە ڕێگەی سیستەمی ئەلیکترۆنییەوە لە 9 لق دەستی پێکرد، کە پارێزگاکانی دهۆک و هەڵەبجەش دەگرێتەوە.

پێنجشەممە، 12ـی شوباتی 2026، وەزارەتی بازرگانیی عێراق بە فەرمی دەستپێکردنەوەی خزمەتگوزارییەکانی راگرتنی بەشەخۆراک، هەڵگرتنی راگرتن و سڕینەوەی ناوی مردووانی لە سەرجەم لقەکانی دابەشکردنی خۆراک راگەیاند.

بە پێی راگەیەنراوی نووسینگەی راگەیاندنی وەزارەتەکە، هاوتەریب لەگەڵ ئەو بڕیارەدا، خزمەتگوزاریی "زیادکردنی منداڵانی خوار تەمەن 12 ساڵ" لە رێگەی بەرنامەی ئەلیکترۆنیی کارتی بەشەخۆراکەوە لە نۆ لقی دیاریکراو کارا کراوە. لقەکان بریتین لە: (دهۆک، هەڵەبجە، بەلەد، سەڵاحەددین، واست، میسان، زیقار، بابل و دیوانیە).

تاڵیب حەسەن نیعمە، بەڕێوەبەری گشتیی فەرمانگەی پلاندانان و بەدواداچوون لە وەزارەتی بازرگانی، سەبارەت بەم هەنگاوە روونی کردەوە: "ئەم بڕیارە لە چوارچێوەی پلانەکانی وەزارەتدایە بۆ پەرەپێدانی میکانیزمەکانی کارکردن و بەرزکردنەوەی ئاستی ئەو خزمەتگوزارییانەی پێشکەش بە هاووڵاتییان دەکرێن".

ناوبراو ئاماژەی بەوەش دا، کە پشت بەستن بە سیستەمە ئەلیکترۆنییە نوێیەکان، رۆڵێکی کاریگەری دەبێت لە ئاسانکردنی رێکارەکان و کەمکردنەوەی قەرەباڵغی و لۆد لەسەر فەرمانگەکانی دابەشکردنی خۆراک.

بەڕێوەبەری گشتیی فەرمانگەی پلاندانان ئەوەشی خستە روو، کە وەزارەت بە پێی پلانێکی رێکخراو کار دەکات بۆ فراوانکردنی مەودای ئەم خزمەتگوزارییانە بە شێوەیەکی پلەبەندی، تاوەکو سەرجەم لقەکانی دابەشکردنی خۆراک لە بەغدا و پارێزگاکانی دیکەش بگرێتەوە.

وەزارەتی بازرگانی بەردەوامە لە نوێکردنەوەی زانیارییەکانی کارتی بەشەخۆراک بە مەبەستی دڵنیابوونەوە لە گەیشتنی بەشەخۆراک بەو کەسانەی کە شایستەی وەرگرتنین.