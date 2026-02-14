عەزیز ئەحمەد: دەیان هەزار كەس لە رێگای ئی پسوولەوە پارەی كارەبایان داوە

پێش 38 خولەک

نووسینگەی سەرۆکوەزیرانی هەرێمی کوردستان ئاشکرای دەکات؛ لەدوای راگەیاندنی پرۆژەی ئی پسوولە لەلایەن سەرۆکوەزیران مەسرور بارزانیەوە پارەی 25 هەزار وەسڵی کارەبا لەو رێگەیەوە دراون.

عەزیز ئەحمەد، جێگری بەڕێوەبەری نوسینگەی سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان لە پلاتفۆڕمی 'ئێکس' نووسیویەتی، لەدوای راگەیاندنی پرۆژەی ئی پسوولە بۆ پارەدانی ئەلیکترۆنی لەلایەن سەرۆک وەزیران مەسرور بارزانیەوە لە 10ـی ئەم مانگە، لەو ماوەیەدا 25 هەزار وەسڵی کارەبا لەو رێگەیەوە پارەیان داوە.

عەزیز ئەحمەد ئاماژە بەوەشدەکات، حکوومەتی هەرێم لەرێگەی دەستپێشخەریکەوە لە 20% داشکاندن بۆ ئەو هاوبەشانەی کارەبا دەکات کە لە رێگەی ئی پسوولە پارەی کارەبا دەدەن، ئەم سیستەمەش تایبەتە بە پارەدان بەشێوەی ئەلیکترۆنی بۆ خزمەتگوزاریە گشتییەکان لەرێگەی ئەو بانکانەی لەلایەن بانکی ناوەندی عێراقەوە مۆڵەتیان پێدراوە.

سێشەممە، 10ـی شوباتی 2026، بە ئامادەبوونی مەسرور بارزانی، سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان و عەلی عەلاق، پارێزگاری بانکی ناوەندیی عێراق و ژمارەیەکی زۆر لە وەبەرهێنەران و خاوەنکاران و بەڕێوەبەر و نوێنەرانی بانکەکان، لە رێورەسمێکی تایبەتدا، پڕۆژەی (ئی پسوولە) راگەیەنرا.



هاوکات مەسرور بارزانی، سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان لە تۆڕی کۆمەڵایەتیی (ئێکس) لە بارەی ڕاگەیاندنی خزمەتگوزارییەکانی ئی-پسوولە نووسیویەتی: خۆشحاڵبووم بە ڕاگەیاندنی خزمەتگوزاریی ئی-پسوولە کە سەکۆی فەرمیی حکوومەتی هەرێمی کوردستانە بۆ پارەدانی پسوولەکان.

سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان ئاماژەشی بەوەدا، ئێستا هاووڵاتییان دەتوانن بە چەند چرکەیەک و بە ڕێگەیەکی پارێزراو و بێ تێچووی زیادە پارەی کارەبا بدەن.

هەروەها نووسیویەتی: بەم زووانە خزمەتگوزارییەکانی ئی-پسوولە زیاتر دەبن.