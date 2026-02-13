کارەبای سلێمانی: 93%ـی هاوبەشان کرێی کارەبایان لە نێوان هەزار بۆ 100 هەزار دینار بۆ هاتووەتەوە

پێش کاتژمێرێک

بەڕێوەبەرایەتیی گشتیی کارەبای سلێمانی کۆتایی بە مشتومڕەکان هێنا و بە زمانی داتا ئاشکرای کرد، کە زۆرینەی رەهای هاوبەشانی کارەبا لە سنووری پارێزگاکە، کرێی کارەبای مانگی رابردوویان لە نێوان هەزار بۆ 100 هەزار دینار بووە و ئەوەی باس لە پارەی خەیاڵی دەکرێت، پەیوەندی بە ماڵانەوە نییە.هەینی، 13ـی شوباتی 2026، بەڕێوەبەرایەتیی گشتیی کارەبای سلێمانی، ئاماری وردی کرێی کارەبای بۆ مانگی کانوونی دووەمی ئەمساڵ بڵاوکردەوە و رایگەیاند، زۆرینەی رەهای هاوبەشانی کارەبا بڕی تێچووی وزەی بەکارهاتوویان لە ئاستێکی نزم و مامناوەنددایە.

بەڕێوەبەرایەتییەکە لە راگەیەنراوێکدا ئاشکرای کرد، بەپێی داتاکانی بەشی فرۆشتنی وزە لە سنووری هەردوو بەڕێوەبەرایەتیی دابەشكردنی كارەبای (رۆژهەڵات و رۆژئاوا)ـی سلێمانی، کە دانیشتووانی ناوشار، دەوروبەری، قەزاکانی (چوارتا، ماوەت، قەرەداغ) و ناحیەی عەربەت دەگرێتەوە، شیکاری بۆ 362 هەزار و 745 هاوبەشی کارەبا کراوە.

بە پێی ئامارەکە، کە تایبەتە بە خەرجیی کارەبا بۆ ماوەی (20/12/2025 تا 20/1/2026)، دەرکەوتووە کە 93%ی کۆی گشتیی هاوبەشەکانی (ماڵان، بازرگانی، میری، پیشەسازی و كشتوكاڵ)، بڕی ئەو پارەیەی بۆیان هاتووەتەوە لە نێوان (1000) دینار بۆ (100,000) دینار بووە.

لە بەشێکی دیکەی راگەیەنراوەکەدا، ئاماژە بەو لیستە کراوە کە بڕی پارەکەیان بەرزە و لە سەرووی ملیۆنێک دینارەوە دەست پێدەکات تا دەگاتە ملیارێک دینار؛ کە ئەم ژمارانە تایبەتن بە کارگە گەورەکانی ئاسن و چیمەنتۆ، پرۆژە پیشەسازییە زەبەلاحەکان و مۆڵە بازرگانییە گەورەکان، پەیوەندییان بە بەکارهێنانی ماڵانەوە نییە.

بەڕێوەبەرایەتیی کارەبای سلێمانی داوا لە هاووڵاتییان دەکات، بۆ هەر پرسیار و تێبینییەک لەسەر لیستی کرێی کارەباکانیان، دەتوانن سبەی شەممە سەردانی بەڕێوەبەرایەتیی دابەشكردنی سلێمانی/ رۆژهەڵات لە گەڕەکی قاڵاوا بکەن بە مەبەستی وەرگرتنی روونکردنەوەی پێویست. هاوکات داواش دەکات هاووڵاتییان خۆیان لە سیستمی (KYC) تۆمار بکەن، تا لە مەودوا لە رێگەی مۆبایلەکانیانەوە ئاگاداری بڕی پارەی خەرجیی کارەباکەیان بن.