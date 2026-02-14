نێچیرڤان بارزانی و شاندێکی کۆنگرێسی ئەمهریکا كۆبوونهوه
سەرۆکایەتی هەرێم رایگەیاند؛ لە بەردەوامیی دیدارەکانیدا لە کۆنفرانسی ئاسایشی میونشن، نێچیرڤان بارزانی، سەرۆکی هەرێمی کوردستان، لەگەڵ لیندزی گراهام، سیناتۆری ئەمهریکی و شاندێکی یاوەری كه له ژمارهيهك له ئهندامانى کۆنگرێس پێكهاتبوو، کۆبووەوە.
لە کۆبوونەوەکەدا پەیوەندییەکانی ئەمهریکا لەگەڵ عێراق و هەرێمی کوردستان و پەرەپێدانی هاریکاریی هاوبەشى نێوانيان خرایە بەر باس. نێچیرڤان بارزانی سوپاس و پێزانینی هەرێمی کوردستانی بۆ پشتگیرییە بەردەوامەکانی ئەمهریکا و کۆنگرێس بۆ عێراق و هەرێمی کوردستان دووپات کردەوە.
شاندی کۆنگرێسی ئەمهریکا جەختی لە گرنگیی پێگەی هەرێمی کوردستان وەک فاکتەری سەقامگیری لە ناوچەکەدا کردەوە و پشتگیریی خۆی بۆ عێراق و پاراستنی قەوارەی هەرێمی کوردستان و چارەسەرکردنی کێشەکانی هەولێر و بەغدا و پاراستنى ئارامى و سهقامگيريى وڵات نیشان دا.
دۆخى سووريا و كورد لهو وڵاته تهوهرێكى ديكهى كۆبوونهوهكه بوو، تێيدا نێچيرڤان بارزانى و شاندى كۆنگرێسى ئهمهريكا جهختيان له پاراستنى مافهكانى كورد و پێكهاتهكان له ئێستا و دهستوورى داهاتووى سوورياى يهكگرتوودا كردهوه.
دوا پێشهاتە ئەمنییەکان و مەترسییەکانی تیرۆر، تەوەرێکی دیکەی كۆبوونهوهكه بوو.