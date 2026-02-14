هاوردەی نەوتی ئێران بۆ کۆریای باشوور لە ئاستی سفردا مایەوە

پێش 12 خولەک

بەگوێرەی داتا سەرەتاییەکانی گومرگی کۆریای باشوور، ماوەی ساڵێکە ئەو وڵاتە هیچ بڕە نەوتێکی خاوی لە ئێران نەکڕیوە، ئەمەش سەرەڕای ئەوەی کۆریای باشوور پێنجەم گەورە وڵاتی هاوردەکردنی نەوتە لە جیهاندا.

شەممە 14ـی شوباتی 2026، کۆمپانیای نەوتی نیشتمانی کۆریای باشوور، رایگەیاند، لە مانگی کانوونی دووەمی ئەمساڵدا هیچ بڕە نەوتێکی خاوی لە ئێرانەوە هاوردە نەکردووە، ئەمەش هاوشێوەی ئامارەکانی هەمان مانگی ساڵی رابردوو، واتە ساڵێکە کۆریای باشوور نەوتی لە ئێران نەکڕیووە.

کۆریای باشوور، پێنجەم گەورەترین کڕیاری نەوتی خاوە لە جیهاندا، لە مانگی رابردوودا بە کۆی گشتی 12.5 ملیۆن تۆن نەوتی هاوردە کردووە، ئەم بڕە بەراورد بە هەمان مانگی ساڵی رابردوو کە 12.2 ملیۆن تۆن بووە، زیادبوونی بەخۆیەوە بینیوە، بەڵام پشکی ئێران لەو هاوردەیەدا هەر لە "سفر"دا ماوەتەوە.

بە گوێرەی راگەیەندراوی کۆمپانیای نەوتی نیشتمانی کۆریای باشوور، بڕیارە کۆمپانیای نەوتی نیشتمانیی کۆریا کە ناسراوە بە (KNOC) و لەلایەن دەوڵەتەوە بەڕێوەدەبرێت، لە کۆتایی ئەم مانگەدا شوباتدا راپۆرتی کۆتایی و وردەکارییەکانی دیکەی تایبەت بە هاوردەی نەوتی مانگی رابردوو بڵاوبکاتەوە.