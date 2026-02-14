لەندەن.. چالاکییەکی هونەری بۆ پشتگیری لە رۆژئاوای کوردستان بەڕێوەچوو

پێش 28 خولەک

چالاکییەکی هونەری بۆ پشتگیریکردن لە رۆژئاوای کوردستان، لە ژێر ناونیشانی "گوێ لە کوردستان بگرن"، کە میوزیک و نمایشکردنی فیلم و ڤیدیۆئارت لەخۆی دەگرێت، لە لەندەنی پایتەختی بەریتانیا بەڕێوەچوو.

شەممە، 14ـی شوباتی 2026، هەردی کوردە، رێکخەری ئەو چالاکییە هونەرییە، بە کوردستان24ـی گوت: ئەو چالاکییە بۆ پشتگیری کۆکردنەوەی هاوکارییە بۆ رۆژئاوا، زنجیرە نمایشێکی میوزیک و فیلم بۆ سەرانسەری لەندەن، شارەکەی گۆڕی بۆ فەزای گوێگرتن لە کوردستان، لە رێگەی دەنگ و فیلمەوە، ئەو دەنگانەی کە بە بەرخۆدان و چاودێری و مانەوە لە قاڵب دراون، دێنە بەرچاو، ئەوە تەنیا بەرنامەیەکی هونەری نییە، بەڵکو جۆرێکە لە هاودەنگی لە کرداردا لە ڕێگەی گوێگرتنەوە.

هەردی کوردە گوتیشی: ئەو نمایشە تایبەتە بە کۆکردنەوەی هاوکاری بۆ رۆژئاوا، هەر بلیتێک، هەموو دەنگێک و هەر ساتێکی هاوبەش ڕاستەوخۆ بەشداری دەکات لە پشتیوانی مرۆیی بۆ رۆژئاوا، کە پێکەوەژیانی بە سەرکردایەتی ژنان و بنەڕەتی لە ژێر فشاری بەردەوامدا بنیات دەنێن، لێرەدا گوێگرتن دەبێتە کردەوەیەکی مرۆیی.

هەردی کوردە ئاماژەی بەوەش دا، هەروەها نمایشکردنی فیلم لە لایەن هونەرمەندەکانی کوردەوە یادەوەری و شایەتحاڵی لە پێشەوە دەخەنەڕوو، کە بینین و گوێگرتن لێی کۆدەبنەوە لە سەرانسەری کافێ و شوێنەکانی نمایشدا لە شاری لەندەن، کوردستان نوێنەرایەتی نییە، بەڵکو دەبیسترێت و دەبینرێ.

دەربارەی بەشداریکردنی هونەرمەندان لەو چالاکییە هونەرییە، هەردی کوردە دەڵێت: هونەرمەندانی بەشداربووی ئەو چالاکییە هونەرییە پێکهاتبوون لە، ئایشە گوڵ، خانمە هونەرمەندی باکووری کوردستان، د. پەیمان حەیدەریان دەفژەن و سەنتوورژەن لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان، خەبات عەباس چێلۆژەن، هەردی کوردە، کەمانچەژەن و ئامێری ئەلیکترۆنیک، لە باشووری کوردستان.

رێکخەری چالاکییە هونەرییەکە گوتیشی: هەموو هاوکاریەکان بۆ پاڵپشتی مرۆیی لە ڕۆژئاوا لە ڕێگەی سپەیس21 لە سوید کۆدەکرێتەوە، کە ڕێکخراوێکی بێلایەنەیە و تەنیا لەلایەن هونەرمەندان بەڕێوەدەچێت و لە ساڵی 2017 چالاکییە میوزیکییەکان و دەنگی هاوچەرخ لە کوردستان رێکدەخات، هەروەها هاوکارییەکان لە ڕێگەی هەڤی سوری کوردستان و لاتۆس فلاوەری کوردستان دەگات بە ڕۆژئاوا، هەروەها لە دوای ئەنجامدانی ڕەوانەکردنی هاوکاریەکان لە تۆرە کۆمەڵایەتیەکان بڵاو دەکرێتەوە.