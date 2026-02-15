چوارچێوەی هەماهەنگی بە دوای جێگرەوەی مالیکیدا دەگەڕێت

پەرلەمانتارێک: بەبێ سازانی سیاسی، ئەستەمە پەرلەمان سەرۆککۆمار هەڵبژێرێت

پێش دوو کاتژمێر

لە کاتێکدا گوشارەکان بۆ ئەنجامدانی کۆبوونەوەی پەرلەمان و هەڵبژاردنی سەرۆککۆماری عێراق چڕ بوونەتەوە، پەرلەمانتارێک هۆشداری دەدات کە بەبێ رێککەوتنی پێشوەختە پرۆسەکە سەرکەوتوو نابێت. هاوکات لەگەڵ بەردەوامیی ڤیتۆی ئەمەریکا لەسەر کاندیدکردنی نووری مالیکی، سەرکردەیەک لە رەوتی حیکمە ئاشکرای دەکات کە چوارچێوەی هەماهەنگی لە هەوڵی دیاریکردنی کەسایەتییەکی نوێدایە کە جێگەی رەزامەندیی هەمووان بێت.

یەکشەممە، 15ـی شوباتی 2026، فەیسەڵ عیساوی، پەرلەمانتاری عێراق، لە لێدوانێکدا بۆ بۆ کوردستان24 رایگەیاند: "گوشارێکی زۆر لەناو پەرلەمان هەیە بۆ ئەوەی لەم هەفتەیەدا کۆبوونەوەی تایبەت بە هەڵبژاردنی سەرۆککۆمار ئەنجام بدرێت، بەڵام تا ئێستا هیچ رێککەوتنێکی سیاسی لە ئارادا نییە و بەبێ رێککەوتنیش بەڕێوەچوونی کۆبوونەوەکە ئەستەمە."

عیساوی ئاماژەی بەوەش کرد، سەرۆكی پەرلەمان داوای روونكردنەوەی لە دادگای باڵای فیدراڵی لە بارەی ماددەی (72)/ بڕگەی دووەم/ خاڵی (ب) كردووە، كە تایبەتە بەبەردەوامبوونی سەرۆك كۆمار لە ئەركەی و رۆژی هەڵبژاردنی سەرۆككۆمار، ئێمەش چاوەڕوانی روونكردنەوەی دادگایین.

بەپێی زانیارییەکان، هۆکاری سەرەکیی دواکەوتنی هەڵبژاردنی سەرۆککۆمار، بۆ یەکلانەبوونەوەی پرسی کاندیدی سەرۆکوەزیران لەناو "چوارچێوەی هەماهەنگی" دەگەڕێتەوە.

بە گوێرەی دەستووری عێراق، دوای هەڵبژاردنی سەرۆککۆمار، دەبێت راستەوخۆ کاندیدی گەورەترین فراکسیۆن بۆ پێکهێنانی حکوومەت رابسپێردرێت، ئەمەش وای کردووە ئەو دوو پۆستە بەیەکەوە گرێ بدرێن.

لەم چوارچێوەیەدا، سامی جەزیزانی، ئەندامی رەوتی حیکمە، بە کوردستان24ـی گوت: "چوارچێوەی هەماهەنگی لە جووڵە سیاسییەکانی بەردەوامە بۆ کۆتاییهێنان بەم چەقبەستووییە سیاسییە، بە تایبەت لەبەر ڕۆشنایی دۆخی هەستیاری ناوچەکە و ئاڵنگارییەکان."

جەزیزانی ئاشکرای کرد کە، "لە چەند رۆژی داهاتوودا کرانەوەی سیاسی روودەدات و کەسایەتییەکی دیکە وەک کاندید پێشنیاز دەکرێت. ئەم کەسایەتییە بە کۆدەنگیی تەواوی چوارچێوەی هەماهەنگی دیاریی دەکرێت و دەبێت کەسێک بێت نەبێتە جێگەی مشتومڕی ناوخۆیی، هەرێمی و نێودەوڵەتی."

ئەو ئەندامەی رەوتی حیکمە روونیشی کردەوە، کە وەک چۆن هاوکاریی پێکهاتەی سووننەیان کرد بۆ هەڵبژاردنی سەرۆکی پەرلەمان، ئێستا هەموو هەوڵەکان لەناو ماڵی شیعی چڕ کراونەتەوە بۆ چارەسەرکردنی کێشە ناوخۆییەکانیان.

تا ئێستا نووری مالیکی تاکە کاندیدی فەرمیی چوارچێوەی هەماهەنگییە بۆ پۆستی سەرۆکوەزیران، بەڵام بەهۆی ڤیتۆی ئەمریکا و رەتکردنەوەی راسپاردنی مالیکی بۆ ئەو پۆستە، لایەنەکانی چوارچێوەکە ناچار بوون بە دوای کاندیدێکی دیکەدا بگەڕێن.