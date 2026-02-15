شاندێکی باڵای حکوومەتی هەرێمی کوردستان بۆ پرسی بودجەی 2026 سەردانی بەغدا دەکات

پێش کاتژمێرێک

بڕیارە لە چەند ڕۆژی داهاتوودا شاندێکی باڵای تەکنیکی و دارایی حکوومەتی هەرێمی کوردستان بە سەرۆکایەتی وەزیری دارایی بگاتە بەغدا، ئەوەش بە مەبەستی یەکلاکردکردنەوەی پشکی هەرێم لە یاسای بودجەی 2026 و دابینکردنی تەرخانکراوە داراییەکان بۆ پرسی مووچەی فەرمانبەران.

یەکشەممە 15ی شوباتی 2026، دوو سەرچاوەی تایبەت لە ناو وەزارەتی دارایی و ئابوورییەوە بە کوردستان24ـیان ڕاگەیاندووە، بڕیارە لە کۆتایی ئەم هەفتەیە یان سەرەتای هەفتەی داهاتوو، شاندێکی باڵای حکوومەتی هەرێمی کوردستان بە مەبەستی گفتوگۆکردن لەسەر پرسی مووچە و ڕەشنووسی یاسای بودجەی ساڵی 2026 سەردانی بەغدا بکات.

شاندەکە کە لەلایەن ئاوات شێخ جەناب، وەزیری دارایی و ئابوورییەوە سەرۆکایەتی دەکرێت، پێکهاتووە لە سکرتێری ئەنجوومەنی وەزیران، بەڕێوەبەری گشتی بودجە و بەڕێوەبەری گشتی ژمێرکاری لە وەزارەتی دارایی.

ئامانجی سەرەکی ئەم سەردانە، بۆ تاوتوێکردنی تەرخانکراوە داراییەکانی ساڵی داهاتوو و چەسپاندنی شایستە داراییەکانی هەرێمی کوردستان لە یاسای بودجەی فیدراڵیدا، بە جۆرێک کە کێشە داراییەکان و پرسی مووچە بەتەواوی چارەسەر بکرێن.