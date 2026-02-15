وەزارەتی دارایی داوا لە فەرمانبەران دەکات کارتی هەژماری من وەربگرنەوە

پێش دوو کاتژمێر

وەزارەتی دارایی و ئابووریی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، هۆشداریی دەداتە فەرمانبەر و رایدەگەیەنێت، هەر کەسێک تا ئێستا خۆی لە پرۆژەی 'هەژماری من' تۆمار نەکردبێت یان کارتی بانکی وەرنەگرتبێتەوە، ئەوا ناوی لە لیستی مووچە دەرهێنراوە و چیتر بەشێوەی کاش مووچەی پێ نادرێت.

ئەمڕۆ یەکشەممە، 15ـی شوباتی 2026، وەزارەتی دارایی و ئابووریی حکوومەتی هەرێمی کوردستان لە نووسراوێکی فەرمیدا ئاگادارییەکی توندی ئاراستەی سەرجەم وەزارەت و فەرمانگەکان کردووە و رایگەیاندووە، دابەشکردنی مووچە تەنیا لە رێگەی پڕۆژەی هەژماری من دەبێت و هەر فەرمانبەرێک پابەند نەبێت مووچەکەی رادەگیرێت.

بەپێی نووسراوەکە کە واژۆی وەزیری دارایی لەسەرە ئاماژە بەوە کراوە، لە 20ـی کانوونی دووەمی 2026 بەدواوە سیستەمی دابەشکردنی مووچە لە پارێزگاکانی هەولێر و سلێمانی و دهۆک بەتەواوی بووەتە دیجیتاڵی و چیتر بە کاش دابەش ناکرێت.

وەزارەتی دارایی لیستی ناوی 5750 فەرمانبەری هاوپێچ کردووە کە تا ئێستا خۆیان لە پڕۆژەی هەژماری من تۆمار نەکردووە یان کارتی بانکییان وەرنەگرتووەتەوە و هۆشداری پێداون ئەگەر بەزووترین کات مامەڵەکانیان تەواو نەکەن ئەوا مووچەکانیان دەوەستێت و ناتوانن وەریبگرن.

لە بڕیارەکەدا داوا لەو فەرمانبەرانەش کراوە کە پێشتر خۆیان تۆمار کردووە و کورتەنامەیان بۆ چووە سەردانی ئەو بانکانە بکەن کە بۆیان دیاری کراوە بۆ وەرگرتنەوەی کارتەکانیان بە پێچەوانەوە ئەوانیش بێبەش دەبن لە وەرگرتنی مووچە.