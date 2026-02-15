حکوومەتی تاڵیبان: خاکی ئەفغانستان دژی هیچ وڵاتێک بەکارناهێنرێت

پێش دوو کاتژمێر

حکوومەتی تاڵیبان لە ئەفغانستان، لە نوێترین پەیامیدا سەبارەت بە گرژییەکانی ناوچەکە، جەختی لەسەر پاراستنی سەقامگیری و هاوسەنگیی سیاسی کردەوە.

محەممەد یەعقوب، وەزیری بەرگریی ئەفغانستان رایگەیاند، وڵاتەکەی نابێتە مەترسی بۆ سەر هیچ لایەنێک و رێگەش نادەن خاکی ئەفغانستان بۆ هێرشکردنە سەر وڵاتانی دراوسێ و زیانگەیاندن بە کەسانی دیکە بەکاربهێنرێت.

دووپاتیکردەوە، "سیستەمی ئێستای ئەفغانستان ملکەچی دیکتاتۆری هیچ وڵاتێک نییە."

زەبیحوڵڵا موجاهید، گوتەبێژی تاڵیبان ئاماژەی بەوە کرد، ئەگەر ئەمریکا هێرش بکاتە سەر ئێران، ئەفغانییەکان ئامادەن لە چوارچێوەی تواناکانی خۆیاندا هاوسۆزی و هاوکاریی پێشکەشی تاران بکەن.

گوتەبێژی تاڵیبان لە چاوپێکەوتنێکدا لەگەڵ (BBC) روونی کردەوە، ئەوان پشتیوانی لە هەڵگیرسانی هیچ شەڕێک ناکەن و هیوادارن رووبەڕووبوونەوەی سەربازی لە نێوان واشنتن و تاران رونەدات.

وەزیری بەرگریی تاڵیبان داوای لە کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی کرد، هەوڵی لەکەدارکردنی وێنەی ئەفغانستان نەدەن،

ئاماژەی بەوەش کرد، وڵاتەکەی دەرگای کراوەیە بۆ دروستکردنی پەیوەندیی سیاسی و بازرگانی لەگەڵ هەموو وڵاتان لەسەر بنەمای بەرژەوەندیی هاوبەش.

تاڵیبان بەم هەڵوێستە دەیەوێت پەیامی بێلایەنیی بنێرێت؛ واتە لە لایەک خۆی لە تێوەگلان لە شەڕ دەپارێزێت و لە لایەکی دیکەشەوە دەیەوێت وەک هێزێکی ناوچەیی پشتیوان لە هاوسێ موسڵمانەکانی دەربکەوێت.