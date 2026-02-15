ئەمڕۆ چوارچێوەی هەماهەنگی کۆدەبێتەوە

پێش کاتژمێرێک

ئەمڕۆ دووشەممە، 16ـی شوباتی 2026، چوارچێوەی هەماهەنگی بە مەبەستی تاوتوێکردنی دوایین پێشهاتە سیاسییەکان و دیاریکردنی وادەی دانیشتنی پەرلەمان بۆ هەڵبژاردنی سەرۆککۆمار کۆبوونەوەیەکی گرنگ ئەنجام دەدات.

عەلی دیفاعی گوتەبێژی ئەنجوومەنی باڵای عێراق لە لێدوانێکی تایبەتدا بۆ کوردستان24 رایگەیاند؛ کۆبوونەوەکە لە نووسینگەی هومام حەموودی سەرۆکی هاوپەیمانیی ئەبشر یا عێراق بەڕێوەدەچێت و تێیدا تیشک دەخرێتە سەر بارودۆخی ناوخۆیی و دەرەکی و پرسی یەکلاییکردنەوەی پۆستە باڵاکانی وڵات.

سەبارەت بە پرسی پێکهێنانی حکوومەتی نوێ دیفاعی ئاماژەی بەوە کرد، تاوەکو ئێستا نووری مالیکی تاکە کاندیدی فەرمی چوارچێوەی هەماهەنگییە بۆ وەرگرتنی پۆستی سەرۆکوەزیران و هیچ ناوێکی دیکە بۆ ئەو مەبەستە دیاری نەکراوە. هاوکات لە تەوەرێکی دیکەی کۆبوونەوەکەدا داوا لە سەرۆکایەتی پەرلەمانی عێراق دەکرێت، رۆژێک بۆ هەڵبژاردنی سەرۆککۆمار دەستنیشان بکات تاوەکو رێکارە دەستوورییەکان تەواو بکرێن.

لە لایەکی دیکەوە گوتەبێژی ئەنجوومەنی باڵا ئەوەی خستەروو کە ئەوان وەک لایەنە سیاسییەکان چاوەڕوانی بڕیار و روونکردنەوەی دادگای فیدراڵین سەبارەت بە خوێندنەوەی ماددەی 72 بڕگەی دووەم لە دەستووری عێراق کە تایبەتە بە ماوەی یاسایی و رێکارەکانی هەڵبژاردنی سەرۆککۆمار بۆ ئەوەی هەنگاوەکانی داهاتوو لەسەر بنەمایەکی یاسایی روون بنرێن.

بە گوێرەی دەستووری عێراق، دوای هەڵبژاردنی سەرۆککۆمار، دەبێت راستەوخۆ کاندیدی گەورەترین فراکسیۆن بۆ پێکهێنانی حکوومەت رابسپێردرێت، ئەمەش وای کردووە ئەو دوو پۆستە بەیەکەوە گرێ بدرێن.

تا ئێستا نووری مالیکی تاکە کاندیدی فەرمیی چوارچێوەی هەماهەنگییە بۆ پۆستی سەرۆکوەزیران، بەڵام بەهۆی ڤیتۆی ئەمریکا و رەتکردنەوەی راسپاردنی مالیکی بۆ ئەو پۆستە، لایەنەکانی چوارچێوەکە ناچار بوون بە دوای کاندیدێکی دیکەدا بگەڕێن.