بڕیارە یاسایەکی تایبەت بە چەکداران و زیندانیانی پەکەکە دەربکرێت

پێش 26 خولەک

بڕیارە لە تورکیا یاسایەکی تایبەت بە چەکداران و زیندانیکراوانی پەکەکە پەسەند بکرێت، یاساکە سنووردار دەبێت و جگە لە ئەندامانی پەکەکە، ئەندام و چەکدارانی هیچ رێکخراوێکی دیکە ناگرێتەوە.

لە چوارچێوەی پرۆسەی ئاشتی لە تورکیا، بڕیارە یاسایەکی کاتی بەناوی "یاسای چوارچێوە" بە پێشنیازی کۆمیسیۆنی دیموکراسی، برایەتی و یەکڕیزی نیشتمانی پەرلەمانی تورکیا دەربکرێت، کە تایبەتە بەئەندامانی پارتی کرێکارانی کوردستان (پەکەکە)؛ بەگوێرەی ئەو زانیاریانەی دزەی پێکراوە، بەهۆی ئەوەی پەکەکە خۆی ‌هەڵوەشاندووەتەوە و چەکی داناوە، بۆیە یاساکە تەنیا تایبەت بەئەندامانی پەکەکە دەبێت و هیچ رێکخراوەیەکی دیکەی چەکداری ناگرێتەوە.

لەمبارەوە عەبدولرەحیم ئاکداغ، سیاسەتمەداری کورد و پەرلەمانتاری پێشووی پارتی داد و گەشەپێدان (ئاکپارتی) هەواڵەکەی بۆ کوردستان24 پشتڕاستکردەوە و دەڵێت" بە دەرکردنی یاسایەکی لەمجۆرە، عەبدوڵڵا ئۆجەلان، رێبەری زیندانیکراوی پەکەکەش دەتوانێت سوود لە مافی هیوا" وەربگرێت. لە یاسای سزادانی تورکیا، مافی هیوا تایبەتە بەو کەسانەی بەئەنجامدانی تاوانی قورس سزادراون، بەڵام دوای بەسەربردنی زیاتر لە 25 ساڵ زیندانی، مافی هیوای پێدەدرێت، بۆ ئەوەی چاکسازی لەخۆی و ئەو تاوانانەیدا بکات، کە پێشتر ئەنجامیداون.

عەبدولرەحیم ئاکداغ باسی لەوەشکرد، پەکەکە چەکی داناوە و خۆی هەڵوەشاندووەتەوە، بۆیە دەیان فاکتەر هەن تا یاساکە دەربکرێت و گۆڕانکاریی لە یاسای سزادانی تورکیا دا بکرێت، بە دیاریکراویش لە یاسای بەرەنگاربوونەوەی تیرۆر، یاسای دادگاکان و یاسای جێبەجێکردنی سزا، لەگەڵ هەموو ئەو یاسایانەی کە پەیوەستن بەم بابەتەوە هەموار بکرێنەوە.

میدیاکانی تورکیا چەند زانیارییەکی پشڕاست نەکراوەیان بڵاوکردووەتەوە، گوایە ئەو چەکدارانەی پەکەکە کە ساڵانێکیان لە زیندان بەسەربردووە، لە رێگەی یاسایەکی تایبەتەوە دەتوانن ساڵانی ماوەی زیندانیبوونیان، لە دەرەوەی زیندانەکان بەسەر ببەن، ئەوانەشی دەستیان لە تاوانی قورس هەبێت، دەریچەیەکی دیکەی یاساییان بۆ دەکرێتەوە، بۆ نموونە ئەوانەی سزای تا هەتایان بەسەردا سەپێندراوە، ئەگەر 25 ساڵیان لە زینداندا تێپەڕاند بێت، بە مەرج ئازاد دەکرێن.

دەنگۆکانی دەرکردنی یاسای چوارچێوە لە کاتێکدایە، بڕیارە ئەم هەفتەیە کۆمیسیۆنی دیموکراسی، برایەتی و یەکڕیزی نیشتمانیی پەرلەمانی تورکیا، راپۆرتی کۆتایی لە بارەی پرۆسەی ئاشتی ئامادە بکات.

هەینی رابردوو 13ی ئەم مانگە، ئاکن گورلەک، وەزیری دادی تورکیا ئاشكرای کرد، بیر لە گۆڕانکاری و هەموارکردنەوەی هەندێک یاسای سزادانی تورکیا دەکەینەوە.

ئەوەشی ئاشکرا کرد، کە لە کۆتایی ساڵی 2025، یازدەهەمین پاکێجی چاکسازیی دادوەرییان پێشکەش بە پەرلەمان کردووە، ئێستاش کار لەسەر هەمواری 12مین پاکێجی چاکسازیی دادوەری بەردەوامە. کە ئامانج بەهێزکردنی دەسەڵاتی دادوەری و کەمکردنەوەی تاوانەکانە لە تورکیا، چونکە گۆڕانکاری و هەموارکردنەوەکان کاریگەریان لە پڕۆسەی دادگاییکردنەکان و دەرکردنی سزای لە سێدارەدان و سزاکانی دیکەش دەبێت.