ئەنجوومەنی باڵای دادوەری وردەکاریی لێکۆڵینەوەی لەگەڵ چەکدارە بیانییەکانی داعش ئاشکرا کرد

پێش دوو کاتژمێر

ئەمڕۆ دووشەممە، 16ـی شوباتی 2026، ئەنجوومەنی باڵای دادوەریی عێراق رایگەیاند کە قۆناغی لێکۆڵینەوەی سەرەتایی بۆ زیاتر لە 500 دەستگیرکراوی تاقمی تیرۆریستی داعش تەواو بووە، کە پێشتر لە زیندانەکانی سووریاوە بۆ عێراق گواستراونەتەوە.

ئەنجوومەنی باڵای دادوەری راگایەندراوێکی بڵاوکردەوە تێیدا هاتووە، دادوەر خالید مەشهەدانی، سەرۆکی دادگای تێهەڵچوونەوەی بەغدا/ کەرخ، لەگەڵ دادوەر عەلی حوسێن جەفات دادوەری یەکەمی دادگای لێکۆڵینەوەی کەرخ، سەردانی ئەو بنکەیەی کردووە کە تایبەت کراوە بە لێکۆڵینەوە لەگەڵ ئەو زیندانییە داعشانەی لە سووریاوە گەڕێنراونەتەوە، ئەمەش بە مەبەستی چاودێریکردنی وردی ڕێکارە یاساییەکان.

لە راگایەندراوەکەدا هاتووە، دادگای لێکۆڵینەوەی کەرخ تا ئێستا وردبینی و لێکۆڵینەوەی بۆ زیاتر لە 500 تۆمەتبار کردووە، لەو نێوەندەشدا 157 نەوجەوان کە تەمەنیان لە خوار 18 ساڵییەوەیە جیاکراونەتەوە و دۆسیەکانیان رەوانەی دادگای لێکۆڵینەوەی نەوجەوانان کراوە، بڕیار دراوە ئەم نەوجەوانانە بخرێنە خانەی چاکسازیی نەوجەوانان تاوەکو بەپێی پێوەرە نێودەوڵەتی و مرۆییەکان و بە رەچاوکردنی تەمەنیان مامەڵەیان لەگەڵ بکرێت.

بەپێی ئامارە فەرمییەکان، کۆی گشتی ئەو تۆمەتبارانەی لە سووریاوە رادەستی عێراق کراونەتەوە گەیشتووەتە 5704 کەس، کە هەڵگری 61 رەگەزنامەی جیاوازی وڵاتانی عەرەبی و جیهانین، بەپێی لیستێکی وەزارەتی داد، دابەشبوونی نەتەوەیی زیندانییەکان بەم شێوەیەیە:

-رەگەزنامەی سووری: 3544 کەس کە زۆرترین رێژەیە.

- رەگەزنامەی مەغریبی: 187 کەس.

- رەگەزنامەی تورکی: 181 کەس.

- رەگەزنامەی میسری: 116 کەس.

هەروەها چەندین ڕەگەزنامەی دیکەی وەک: سعوودی، رووسی، ئێرانی، ئۆکراینی، پاکستانی، ئەفغانی و وڵاتانی ئەوروپی و ئاسیایی لە ناو لیستەکەدان. ئامارەکە بوونی 460 عێراقی و ژمارەیەکی دیکە لە رەگەزنامەکانی ئوردن، جەزائیر، ئیندۆنیزیا، بەلجیکا، هۆڵەندا، تونس، ئەمریکا و بەریتانیا پشتڕاست دەکاتەوە.

ئەم پرۆسەیە لە چوارچێوەی بڕیارێکی ئەنجوومەنی وەزاری بۆ ئاسایشی نیشتمانیی عێراق دێت، کە لە 26ـی کانوونی دووەمی رابردوو دەرچوو، تێیدا بڕیاردرا بە پێکهێنانی لیژنەیەکی ئەمنیی یەکگرتوو بۆ سەرپەرشتیکردنی گواستنەوەی تەواوی ئەندامانی داعش لە زیندانەکانی سووریاوە بۆ ناو خاکی عێراق.