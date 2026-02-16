ئەنجوومەنی گەشتیاریی کوردستان راگەیەندرا

پێش دوو کاتژمێر

ئەمڕۆ دووشەممە، 16ـی شوباتی 2026، لە رێوڕەسمێکی تایبەتدا و بە ئامادەبوونی ژمارەیەک لە بەرپرسانی باڵای حکوومەتی هەرێمی کوردستان، "ئەنجومەنی گەشتیاریی کوردستان" راگەیەندرا، ئامانج لە دامەزراندنی ئەم ئەنجوومەنە، یەکخستنی تواناکان و پەرەپێدانی کەرتی گەشتیارییە لە رێگەی هەماهەنگی نێوان کەرتی گشتی و تایبەت.

ساسان عەونی، وەزیری شارەوانی و گەشتوگوزار، لە رێوڕەسمەکەدا گوتی: "ئەنجومەنی گەشتیاریی کوردستان دەبێتە پردێکی پەیوەندیی بەهێز بۆ کۆکردنەوەی تواناکان و یەکخستنی دیدگاکانمان بۆ ئاییندەی گەشتیاری"، جەختی کردەوە، ئەم هەنگاوە بۆ ناساندنی زیاتری کەرتی گەشتیاریی هەرێمە بەڕووی ناوخۆ، هەرێم و جیهاندا.

وەزیری شارەوانی و گەشتوگوزار ئاماژەی بەوەشکرد، ئەم هەنگاوە لە چوارچێوەی دیدگای مەسرور بارزانی، سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان و ستراتیژیی کابینەی نۆیەم دێت، کە گرنگییەکی تایبەت بە کەرتی گەشتیاری دەدات وەک کۆڵەکەیەکی سەرەکی بۆ بووژاندنەوەی ئابووری، هەروەها ئاشکرای کرد، بۆ یەکەمجار لە مێژووی هەرێمی کوردستاندا، یاسای تایبەت بە گەشتیاری (یاسای ژمارە 9ی ساڵی 2022) لە پەرلەمانی کوردستان دەرچوێنراوە.

ساسان عەونی ئامارە گرنگەکانی بواری گەشتیاری خستەڕوو و گوتی: "لە هەرێمی کوردستان زیاتر لە 3 هەزار شوێن و بنکەی گەشتیاری بوونیان هەیە و زیاتر لە 20 هەزار کەس لەم کەرتەدا کار دەکەن، کە 80%یان دەستی کاری ناوخۆیین." هەروەها باسی لەوە کرد کە چوار بەڕێوەبەرایەتیی گشتیی نوێی گەشتوگوزار لە پارێزگه‌ی هەڵەبجە و ئیدارە سەربەخۆکانی زاخۆ، سۆران و راپەڕین دامەزراون و 80 پڕۆژەی گەشتیاریش بە گوژمەی زیاتر لە 7 ملیار و 500 ملیۆن دۆلار جێبەجێ کراون.

وەزیری شارەوانی و گەشتوگوزار دووپاتی کردەوە، حکوومەتی هەرێمی کوردستان چەندین ئاسانکاریی یاسایی، دارایی و ژێرخانی بۆ کەرتی تایبەت رەخساندووە و بەردەوام هانی وەبەرهێنەران دەدات کە سەرمایەکانیان لە بواری گەشتیاریدا بەگەڕ بخەن، بەو هیوایەی ئەنجوومەنە نوێیەکە ببێتە هاندەرێکی گەورە بۆ گەشەسەندنی زیاتری ئەم کەرتە ستراتیژییە.