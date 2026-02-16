هەرێمی کوردستان، تاکە پەناگەی ستراتیژی ئەمریکا لە رۆژهەڵاتی ناوەڕاست

پێش 45 خولەک

لەگەڵ نزیکبوونەوەی وادەی دیاریکراو بۆ کشانەوەی هێزەکانی ئەمریکا لە عێراق و سووریا، ناوەندە سیاسی و سەربازییەکان بە چڕی تاوتوێی ئایندەی ناوچەکە دەکەن. گۆڤاری "فۆربێس"ی ئەمریکی لە راپۆرتێکی نوێدا ئاماژە بەوە دەکات، عێراق لەبەردەم مەترسییەکی گەورەدایە و رەنگە توانای پاراستنی هاوسەنگییە ستراتیژییەکانی لەدەست بدات.

بەگوێرەی راپۆرتەکان، ئەمریکا دەستی کردووە بە هەنگاوە کردەییەکانی کشانەوە، لەوانە چۆڵکردنی بنکەکانی "ئەلتەنف و شەدادی" لە ناوخۆی سووریا و گواستنەوەی هەزاران دیلی داعش بۆ گرتووخانەکانی ناو عێراق. بڕیارە تا مانگی ئەیلوولی 2026، کشانەوەی تەواوەتی هێزەکانی هاوپەیمانان لە عێراق کۆتایی پێ بێت.

کارۆلین ڕۆز، توێژەر لە ئینستیتیوتی نيو لاينز، دەڵێت: "ئیدارەی ترەمپ کشانەوەی هێزەکانی وەک دەرفەتێک دەبینێت بۆ گواستنەوەی بەرپرسیارێتییە ئەمنییەکان بۆ سوپای نوێی سووریا و رێککەوتنی نێوان هەسەدە و دیمەشق وەک پەنجەرەیەکی کراوە بۆ ئەم مەبەستە تەماشا دەکات."

لە پێشهاتێکی چاوەڕواننەکراودا، کۆنفرانسی ئاسایشی میونشن بووە شوێنی کۆبوونەوەی بەرپرسانی باڵای ئەمریکا و سووریا. مایڵز کاگینز توێژەر لە ئینستیتیوتی نیو لاینز، ئاماژە بەوە دەکات، کۆبوونەوەی نێوان مارکۆ روبیۆ وەزیری دەروەی ئەمریکا و ئەسعەد شەیبانی وەزیری دەرەوەی سووریا، شانبەشانی مەزڵوم عەبدی، نیشانەی گەشەکردنی هاوبەشییەکی نوێیە کە جەخت لەسەر ئاسایش و وەبەرهێنان لە کەرتی نەوت و گازدا دەکاتەوە.

سەرەڕای کشانەوەی هێزەکانی ئەمریکا لە بنکەی عەین ئەسەد و ناوچەکانی دیکەی عێراق، شارەزایان پێشبینی ناکەن ئەمریکا هەرێمی کوردستان بەجێبهێڵێت. کاگینز پێی وایە مانەوەی هێزەکانی ئەمریکا لە هەرێمی کوردستان پاڵپشتی ئامانجەکانی ئەمریکا دەکات و کوردستان، تاکە پەناگەی ستراتیژی ئەمریکایە لە رۆژهەڵاتی ناوەڕاست بەتایبەتی لە رووی وزە و راوێژکاری تەکنەلۆژی بۆ هێزە ناوخۆییەکان."

لۆک غەفووری، شرۆڤەکاری سیاسی، هۆشداری دەدات لەوەی کە کشانەوەی ئەمریکا بۆشاییەکی مەترسیدار دروست دەکات. ئەو دەڵێت: "تۆڕە تیرۆریستییەکان و چەکدارە بیانییەکان لە سووریادا وەک بۆمبێکی کاتی وان. سنوورە کونیلەدارەکانی رۆژئاوای عێراق و قووڵایی کۆمەڵایەتی ناوچە سوننەنشینەکان، دەرفەت بۆ گرووپە جیهادییەکان دەڕەخسێنن تا دووبارە خۆیان رێکبخەنەوە."

بەشێکی دیکە راپۆرتەکە تیشک دەخاتە سەر ململانێی نێوان واشنتن و تاران. واشنتن نیگەرانە لە ئەگەری دەستبەکاربوونی نوری مالیکی وەک سەرۆکوەزیران، چونکە ئەمە دەبێتە هۆی بەهێزبوونی میلیشیا شیعەکان و زیاترکردنی گوشارەکان بۆ سەر پاشماوەی هێزەکانی ئەمریکا.

لە کۆتاییدا، راپۆرتەکە دەگەینێتە ئەو ئەنجامەی کە کشانەوەی ئەمریکا تەنیا بڕیارێکی سەربازی نییە، بەڵکو گۆڕانکارییەکی گەورەی جیۆپۆلەتیکییە. عێراق خۆی لە نێوان دوو بەرداشدا دەبینێتەوە: کاریگەریی رەهای ئێران لە لایەک و ناسەقامگیریی ئەمنیی بەهۆی تیرۆرەوە لە لایەکی دیکە، ئەمەش وا دەکات عێراق لە رووی ستراتیژییەوە لاوازتر و گۆشەگیرتر دەربکەوێت.