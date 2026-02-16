سیاسی

نەیجیریا.. بە دەیان کەس لە هێرشێکی فراوانی چەکداریدا بوونە قوربانی

(وێنە؛ هێرشی چەکدارانی بۆکۆ حەرام بۆسەر شاری نەیجەر)
(وێنە؛ هێرشی چەکدارانی بۆکۆ حەرام بۆسەر شاری نەیجەر)
جیهان نەیجیریا هێرشی چەکداری

بەرپرسانی پۆلیس و میدیاکانی نەیجیریا رایانگەیاند؛ زنجیرەیەک هێرشی چەکداری لە ویلایەتی نیجەر لە رۆژئاوای وڵاتەکە روویداوە و بەهۆیەوە دەیان کەس کوژراون، بریندار بوون و ژمارەیەکی دیکەش رفێندراون.

واسیۆ ئەبیۆدون، گوتەبێژی پۆلیسی ویلایەتی نەیجەر، لە بەیاننامەیەکدا رایگەیاند: "نزیکەی 200 چەکدار هێرشیان کردووەتە سەر گوندەکانی ناوچەی (بورگۆ) لە ویلایەتی نەیجەر، کە بووەتە هۆی ترس و دڵەڕاوکێیەکی زۆر لە ناوچەکەدا."

بەگوێرەی گوتەکانی گوتەبێژی پۆلیس، ئامارە سەرەتاییەکان بەم شێوەیەن، 6 کەس کوژراون و ژمارەیەکی زۆریش بریندار و رفێندراون. هەروەها زیانە ماددییەکانیش سووتانی بنکەیەکی پۆلیس و چەندین ماڵێکی هاووڵاتیان.

لەلایەکی دیکەوە، میدیا ناوخۆییەکانی نەیجیریا ئامارێکی مەترسیدارتریان بڵاوکردووەتەوە و ئاماژەیان بەوە کردووە، ژمارەی کوژراوەکان گەیشتووەتە 32 کەس.

نەیجیریا ماوەیەکی درێژە لە ململانێدایە لەگەڵ گرووپە چەکدارەکان. ناوچە جیاجیاکانی ئەم وڵاتە بەدەست هێرشی بەردەوامی باندە چەتەکان و گرووپە توندڕەوەکانی وەک بۆکۆ حەرام و ویلایەتی دەوڵەتی ئیسلامیی ئەفریقای رۆژئاوا (ئیسواپ) گرفتارن، کە جگە لە کوشتن، زۆرجار پەنا بۆ رفاندنی بەکۆمەڵ دەبەن بۆ وەرگرتنی سەرانە.

 
 
لاڤین عومەر ,