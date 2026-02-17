سیۆنگ چوو لیم: ئیڤێنتی ژیریی دەستکرد توانای نەوەی نوێی کوردستان بە جیهان دەناسێنێت
ئەمڕۆ سێشەممە، 17ـی شوباتی 2026، سیۆنگ چوو لیم، کونسوڵی گشتیی کۆریای باشوور لە هەرێمی کوردستان لە لێدوانێکی تایبەتدا بۆ کوردستان24 رایگەیاند؛ ئەنجامدانی ئیڤێنتی ژیریی دەستکرد (AI) لە هەرێمی کوردستان، خاڵێکی وەرچەرخانە و هێز و توانای نەوەی ئێستای کوردستان نیشانی جیهان دەدات.
کونسوڵی کۆریای باشوور ئاماژەی بەوە کرد، ئەم جۆرە چالاکییانە بۆ گەلی کوردستان پێویستییەکی هەنووکەیین و ئامانجیان ئەوەیە ئاستی لێهاتوویی گەنجانی کورد لە سەکۆ جیهانییەکاندا نمایش بکەن.
گوتیشی: "ئێمە هانی هەموو دەزگا و کۆمپانیاکان دەدەین کار بۆ رێکخستنی ئەم جۆرە ئیڤێنتانە بکەن، چونکە خواستێکی زۆری جیهانی لەسەرە."
سەبارەت بە وردەکاریی پرۆگرامەکە، لیم ئاشکرای کرد، کۆمپانیای (ئۆڤانا) سەرکردایەتی ئەم چالاکییە دەکات. پرۆگرامەکە بۆ ماوەی سێ مانگ (لە مانگی حوزەیران/ 6 تاوەکو ئەیلوول/9) بەردەوام دەبێت. پێش دەستپێکردنی پڕۆسەکەش، لە مانگەکانی ئادار و نیساندا، بە هاوکاریی دەزگاکانی وەک (روانگە، کوردستان فاوندەیشن، کورد ڤیژن ئیچوکەیشن) و چەندین دامەزراوەی دیکە، خولی مەشق و راهێنانی ژیریی دەستکرد بۆ بەشداربووان لە ناوچە جیاوازەکان دەکرێتەوە.
لە کۆتاییدا ئاماژەی بەوە کرد، هەرچەندە کەسانی شارەزا هەڵسەنگاندن بۆ بەشداربووان دەکەن، بەڵام هیچ سنوورێک بۆ ژمارەی بەشداربووان نییە و دەرگا بۆ هەموو ئارەزوومەندان واڵایە تاوەکو تواناکانی خۆیان پەرە پێ بدەن.