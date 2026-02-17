سعوودییە: سبەی یەکەم رۆژی مانگی رەمەزانە

پێش 32 خولەک

دەسەڵاتدارانی شانشینی عەرەبیی سعوودیە بە فەرمی رایانگەیاند سبەی چوارشەممە یەکەم رۆژی مانگی رەمەزانی پیرۆزە

دادگای باڵای سعودیە و لیژنەی بینینی مانگ بە فەرمی رایانگەیاند کە ئێوارەی ئەمڕۆ سێشەممە تیمەکانیان توانیویانە لە ناوچەی تەمیر مانگی رەمەزان ببینن و بەوهۆیەشەوە سبەی چوارشەممە 18ـی شوباتی 2026 دەبێتە یەکەم رۆژی مانگی رەمەزانی پیرۆز لەو وڵاتانە و موسڵمانان دەست بە بەجێهێنانی ئەرکی رۆژووگرتن دەکەن.

هەروەها هەریەکە لە قەتەر و ئیمارات، سبەی چوارشەممەی وەک یەکەم رۆژی مانگی رەمەزانیان دیاریی کرد

هاوکات ژمارەیەک وڵاتی دیکەی ئیسلامی و جیهانی ڕایانگەیاندووە کە سبەی تەواوکەری مانگی شەعبانە و ڕۆژی پێنجشەممە یەکەم ڕۆژی مانگی ڕەمەزانە، بەگوێرەی زانیارییەکان هەریەک لە وڵاتانی تورکیا و ئێران و عومان و ئیندۆنیزیا و ئوسترالیا و سەنگاپوورە و برونای و ژاپۆن بڕیاریانداوە ڕۆژی پێنجشەممە دەست بە ڕۆژووگرتن بکەن.