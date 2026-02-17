وەزارەتی ئەوقاف وادەی یەکەم رۆژی مانگی رەمەزانی راگەیاند

پێش دوو کاتژمێر

لیژنەی باڵای بینینی مانگ لە وەزارەتی ئەوقاف و کاروباری ئایینیی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، دوای چاودێریکردنی وردی ئاسمان و کۆبوونەوە لەگەڵ لیژنە لاوەکییەکان، بە فەرمی رایگەیاند کە هیلالی مانگی رەمەزان بە دی کراوە و، سبەی چوارشەممە یەکەمین رۆژی مانگی پیرۆزی رەمەزان دەبێت.

سێشەممە، 17ـی شوباتی 2026، لیژنەی باڵای بینینی مانگ لە وەزارەتی ئەوقاف و کاروباری ئایینیی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، لە راگەیەندراوێکی فەرمیدا ئەنجامی کۆبوونەوە و چاودێرییەکانی خۆی بۆ دیاریکردنی سەرەتای مانگی رەمەزانی پیرۆز بڵاو کردەوە.

بە پێی راگەیەندراوەکە، دوای کۆکردنەوەی زانیارییەکان و بە پشت بەستن بە بەڵگە شەرعی و زانستییەکان، دەرکەوتووە کە مانگ لە ئاسمانی هەرێمی کوردستان بینراوە".

لەسەر ئەو بنەمایە، لیژنەی باڵای بینینی مانگ بڕیاری دا کە سبەی رۆژی چوارشەممە، 18ـی شوباتی 2026، یەکەمین رۆژی مانگی پیرۆزی رەمەزان بێت لە هەرێمی کوردستان.

هاوکات لەگەڵ راگەیاندنی بڕیارەکە، وەزارەتی ئەوقاف و کاروباری ئایینی پەیامێکی پیرۆزبایی ئاراستەی موسڵمانان کرد و تێیدا هاتووە: "بەو بۆنە پیرۆزەوە، گەرمترین پیرۆزبایی لە تەواوی موسڵمانانی جیهان بەگشتی و کوردستان بە تایبەتی دەکەین".

وەزارەت هیواخوازە کە هاتنی ئەم مانگە پڕ بەرەکەتە ببێتە مایەی خێر، خۆشی و بەرقەراربوونی ئارامی بۆ هەموو لایەک و پارێزراویی خاکی کوردستان.