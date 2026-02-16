د.عەبدوڵا شێرکاوەیی: بۆ دیاریکردنی یەکەم رۆژی مانگی رەمەزان پشت بە لیژنەکانی خۆمان دەبەستین
گوتەبێژی یەکێتی زانایانی کوردستان دەڵێت، سبەی چاودێری بینینی مانگ دەکەین، بۆدیاریکردنی یەکەم رۆژی مانگی رەمەزان تەنیا پشت بەلیژنەی خۆمان دەبەستین.
د.عەبدوڵا شێرکاوەیی گوتەبێژی یەکێتی زانایانی ئاینی ئیسلامی کوردستان بەکوردستان24ـی راگەیاند، سبەی ئێوارە وەزارەتی ئەوقاف وکاروباری ئاینی کۆدەبێتەوە، پاشان لیژنەی بینینی مانگ چاودێری مانگ دەکەن بۆ ئەوەی دیاریبکەن کە ئایا رۆژیی چوارشەممە تەواوکەری مانگی شەعبانە یاخود یەکەم رۆژی مانگی رەمەزانی پیرۆزە.
گوتەبێژی یەکێتی زانایان ئاماژەی بەوەشکرد، لەسەرجەم پارێزگاو ئیدارە سەربەخۆکانیش لیژنەی تایبەتیان بۆ چاودێریکردن و بینینی مانگ پێکهێناوە.
جەختیشی کردەوە، بۆ دیاریکردنی یەکەم رۆژی مانگی رەمەزان تەنیا پشت بە لیژنەی باڵای بینینی مانگ لە وەزارەتی ئەوقاف وکاروباری ئاینی هەرێم دەبەستن.