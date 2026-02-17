ئەڵمانیا.. پڕۆژەی هونەری "مانیفێستی هێڵ" کرایەوە

پێش کاتژمێرێک

پڕۆژەیەکی هونەری هاوبەشی گالەری ئاڤێستا و پەیمانگەی هونەرە جوانەکانی سلێمانی، باشی شێوەکاری، پڕۆژەی هونەری "مانیفێستی هێڵ"، بە سەرپەرشتی بەهایدن و مامۆستا هێمن، لە شاری مانهایم، لە وڵاتی ئەڵمانیا کرایەوە.

سێشەممە، 17ـی شوباتی 2026، بەهایدن، شێوەکار، دەربارەی ئەو پڕۆژە هونەرییە، بە کوردستان24ی گوت: پڕۆژەی هونەری مانیفێستی هێڵ، نمایشی کاری قوتابییانی بەشی گرافیکی پەیمانگەی هونەرە جوانەکانی سلێمانییە، پێمان باش بوو، هەموو ئەو هێڵانەی کێشاویانە، هەم وەکوو ئەزموونێکی گرنگ، هەم هێڵەکان کاریگەر و گرنگ، لەگەلەری ئاڤێستا، کە ئەو گەلەرییە هی منە و لە ساڵی 1999 دامەزراوە، نمایشی بکەین و خەڵکی بیانی ئاشنای شێوە و هێڵەکانی شێوەکاری کورد بێت.

بەهایدن گوتیشی: من ویستم لە رێگەی ئەو پڕۆژە هونەرییەوە، هاوکاری ئەو قوتابییانە بکەم کە لە کوردستان دەژین و کاری هونەری دەکەن، ئەو پڕۆژەیە زۆر گرنگ بوو، هەم بۆ ئێمە، هەم بۆ ئەو قوتابییانەی کە یەکەم جارە کارەکانیان لە دەرەوە نمایش دەکرێت، من لەگەڵ مامۆستای بەشی گرافیک ئەم پڕۆژەیەم ئامادەکرد، هەروەها قوتابییەکان نەهاتوون، بەڵکوو تەنیا کارەکانیان ناردووە.

هەروەها، پڕۆژەی هونەری مانیفێستی هێڵ، لە شاری مانهایم، لە وڵاتی ئەڵمانیا نمایشکرا و ماوەی یەک مانگ بەردەوام دەبێت.