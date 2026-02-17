سەرۆک بارزانی پیرۆزبایی هاتنی مانگی رەمەزان لە موسوڵمانان دەکات

پێش 56 خولەک

سێشەممە، 17ـی شوباتی 2026، سەرۆک بارزانی، بە بۆنەی هاتنی مانگی پیرۆزی رەمەزان، پەیامێکی بڵاو کردەوە.

دەقی پەیامەکەی سەرۆک بارزانی:

بەناوی خودای بەخشندە و میهرەبان

بەبۆنەی هاتنەوەی مانگی پیرۆزی (ڕەمەزان)ـەوە پیرۆزبایی خۆم ئاراستەی سەرجەم موسڵمانانی كوردستان و عێراق و جیهان دەكەم. لە خودای مەزن داواكارم ڕۆژوو و نوێژ و نزای هەمووان قبووڵ بكات و ئەو مانگە پیرۆزە، خێر و بەرەکەت و ئارامی بۆ هەموو لایەك بەدی بهێنێت.

مسعود بارزانی

29ی شەعبانی 1447ی كۆچی

17ی شوباتی2026ی زایینی