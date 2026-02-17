پارتی: ئەوەی لە کۆبوونەوەی ئەمڕۆی پەرلەمان رووی دا، پێشێلکارییەکی ئاشکرای دەستوورە

پێش دوو کاتژمێر

فراکسیۆنی پارتی دیموکراتی کوردستان لە پەرلەمانی عێراق، زیادکردنی بڕگەیەکی بۆ بەرنامەی کاری کۆبوونەوەی ئەمڕۆی پەرلەمان بە "پێشێلکاریی ئاشکرای دەستوور" و مادەکانی پەیڕەوی ناوخۆ ناو برد. فراکسیۆنەکە رایدەگەیەنێت کە ئەو هەنگاوە دژی پرەنسیپی کۆدەنگیی سیاسییە و بە تەواوی رەتی دەکەنەوە.

سێشەممە، 17ـی شوباتی 2026، فراکسیۆنی پارتی دیموکراتی کوردستان لە پەرلەمانی عێراق، لە راگەیەنراوێکدا ناڕەزایەتیی توندی خۆی بەرانبەر بە ڕێڕەوی کۆبوونەوەی ئەمڕۆی پەرلەمان دەربڕی و جەختی کردەوە کە شێوازی زیادکردنی بڕگە بۆ بەرنامەی کار بە ڕوونی پێچەوانەی بڕگەکانی مادەی (37/دووەم)ی پەیڕەوی ناوخۆی پەرلەمانە.

فراکسیۆنەکە ئەو هەنگاوەی بە "پێشێلکارییەکی ئاشکرای دەستوور" و لێدان لە "کۆدەنگیی سیاسیی نێوان پێکهاتەکان" وەسف کردووە.

لە بەشێکی دیکەی راگەیەنراوەکەدا هاتووە: "رەتکردنەوەی یەکجارەکیی خۆمان بۆ ئەو پێشێلکارییە رادەگەیەنین کە بووەتە هۆی تێکدانی رێککەوتنە سیاسییەکان، ئەمەش دژی پرەنسیپی کۆدەنگی و هاوسەنگییە لە پرسی یەکلاکردنەوە و دانانی پۆستە باڵاکانی دەوڵەتدا".

فراکسیۆنی پارتی دیموکراتی کوردستان، رەخنەی توندی لە شێوازی بەڕێوەبردنی کۆبوونەوەی پەرلەمان لە لایەن سەرۆکی پەرلەمانەوە گرتووە و هۆشداریی داوە لە دووبارەبوونەوەی ئەو شێوازە کارکردنە.

هاوکات فراکسیۆنەکە جەختی کردووەتەوە: "بونیاتنانی دەوڵەت لە رێگەی قۆرخکردنی بڕیارەکان و پەراوێزخستنی مافی پێکهاتەکانەوە بە دی نایەت".

هەر ئەمڕۆ فەرهاد ئەمین ئەترووشی، جێگری دووەمی سەرۆکی پەرلەمان لە راگەیەندراوێکدا بە توندی دژی شێوازی بەڕێوەچوونی دانیشتنەکەی ئەمڕۆی پەرلەمان وەستایەوە و ڕایگەیاند، تێپەڕاندنی پۆستی سوپاسالار بەو شێوەیە "پێشێلکارییەکی زەقە" و پەنا بۆ دادگا دەبەن.

لە راگەیەندراوەکەدا هاتووە، "سەرەڕای ئەو دۆخە سەختەی عێراق و ناوچەکە پێیدا تێدەپەڕێت، سەرۆکی پەرلەمان هەنگاوێکی نا کە دۆخەکە زیاتر ئاڵۆز دەکات، ئەویش بە پەلەکردنێکی گوماناوی لە دەنگدان لەسەر هەندێک لە پلە تایبەتەکان."

ئەمەش لە کاتێکدایە، عەبدولئەمیر یارەڵڵا کە پێشتر بە وەکالەت پۆستی سوپاسالاری عێراقی وەرگرتبوو ئەمڕۆ لە کۆبوونەوەی پەرلەماندا، بەفەرمی بە سوپاسالاری عێراق هەڵبژێردرا، لە کاتێکدا پۆستەکە پشکی کوردە.