رەوتی حیکمە: پێنجشەممە چوارچێوەی هەماهەنگی بۆ یەکلاکردنەوەی کاندیدی سەرۆکوەزیران کۆدەبێتەوە

پێش 47 خولەک

رەوتی حیکمە رایدەگەیەنێت، سەرەڕای هەڵبژاردنی نوری مالیکی بە زۆرینەی دەنگ، بەڵام هێشتا ناڕەزایەتی بەرانبەر کاندیدکردنی هەیە و بڕیارە رۆژی پێنجشەممە لایەنەکانی چوارچێوەی هەماهەنگی بۆ دۆزینەوەی چارەسەرێکی گونجاو و لێکتێگەیشتنی نوێ کۆببنەوە.

ئەمڕۆ سێشەممە، 17ـی شوباتی 2026، محەمەد حوسام حوسەینی ،سەرۆکی نووسینگەی پەیوەندییە نیشتمانییەکانی رەوتی حیکمە لە کاتی بەشداریکردنی لە بەرنامەی باسی رۆژی کوردستان24، کە ژینۆ محەممەد پێشکەشی دەکات رایگەیاند: رۆژی پێنجشەممە کۆبووەنەیەکی گرنگ بەڕێوەدەچیت، لەو کۆبوونەوەیەدا لێکتێگەیشتن دەبێت لەنێوان لایەنە سیاسییەکانی نێو چوارچێوەی هەماهەنگی بۆ یەکلاکردنەوەی کاندیدی سەرۆکوەزیران، بەڵام بیروڕای جیاواز هەیە، هەندێک تێڕوانینیان بەو ئاراستەیەیە کە مامەڵەیەکی واقیعیانە بکرێت.

محەمەد حوسام حوسەینی گوتیشی: چوارچێوەی هەماهەنگی نوری مالیکی هەڵبژارد بە زۆرینەی دەنگ، بەڵام لایەنی سیاسی هەبووە کە هەڵوێستی جیاواز بووە و ئەم هەڵوێستە جیاوازەش دەرکەوتووە، بۆیە بەیاننامەیەک دەرکرا کە کاندیدکردنەکە بە کۆدەنگی نەبووە، هەرچەندە پێشتر رێککەوتن هەبوو کە هەڵبژاردنی سەرۆکوەزیران بە کۆدەنگی بێت، واتە هەموو لایەنەکان لەسەر یەک کاندید کۆک بن، ئەگەر کەسێک دژی وەستا ئەوە نابێتە کۆدەنگی.

هەروەها ئاماژەی بەوە دا، هیچ گرژییەک یان تێکشکاندنی ئیرادەیەک نییە، بەڵکو بیروڕای خۆمان دەربڕی و پەیوەندیشمان لەگەڵ مالیکی بەردەوامە و پەیوەندییەکی دۆستانەیە، رێز لە مێژوو و رۆڵی سیاسی ئەو دەگرین، بەڵام تێڕوانینی خۆمان هەبوو لەسەر بنەمای چەند پێوەرێک.

سەرۆکی نووسینگەی پەیوەندییە نیشتمانییەکانی رەوتی حیکمە باس لەوە دەکات، هیچ فشارێکی دەرەکی نییە، تەنانەت لایەنی ئەمریکاش لە پەیامەکانیدا دەڵێت ئێوە وەک عێراقییەکان ئازادن لە هەڵبژاردنی ئەوەی دەتانەوێت، بەڵام ئێمەش وەک ئەمریکا ئازادین لەوەی مامەڵە لەگەڵ ئەو بڕیارە بکەین یان نا. عێراق دوورگەیەکی دابڕاو نییە، بەشێکە لە سیستەمی نێودەوڵەتی. ئەگەر مامەڵە لەگەڵ حکومەتێک نەکرێت، ئەوە لێکەوتەی دەبێت لەسەر لایەنی دارایی و بانکی و ئەمنی، بۆیە عێراق پێویستی بە پشتیوانی نێودەوڵەتی هەیە لە هەموو بوارەکاندا.

محەمەد حوسام حوسەینی گوتیشی: ئێمە وەک لایەنێکی سیاسی و بەشێک لە چوارچێوەی هەماهەنگی، دەڵێین لەم قۆناغەدا بەرژەوەندی گشتی و سەقامگیری و لێکتێگەیشتن لە هەموو شتێک گرنگترە.