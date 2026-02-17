بروسکەی پیرۆزبایی سەرۆک بارزانی بۆ رێکخەری گشتیی بزووتنەوەی گۆڕان

پێش کاتژمێرێک

سێشەممە، 17ـی شوباتی 2026، سەرۆک بارزانی، لە پەیامێکدا پیرۆزبایی لە دانا ئەحمەد مەجید کرد، بە بۆنەی هەڵبژاردنی وەک رێکخەری گشتیی بزووتنەوەی گۆڕان، هەروەها پیرۆزبایی هەڵبژاردنی ئەندامانی جڤاتی نیشتمانیی بزووتنەوەکە، لە دانا ئەحمەد، ئەندامانی جڤات، سەرجەم ئەندام و لایەنگرانی بزووتنەوەکە کرد.

سەرۆک بارزانی هیوای خواست، هەڵبژاردنی سەركردایەتیی تازەی بزووتنەوەی گۆڕان خزمەتی پرۆسەی سیاسی و بەرژەوەندییە باڵاكانی گەلی كوردستان و تەبایی نێوان لایەنە سیاسییەكان بكات.

دووشەممە،16ـی شوباتی 2026، کۆنفرانسی بزووتنەوەی گۆڕان لە کەرکووک بەڕێوە چوو، کە دانا ئەحمەد مەجید بە رێکخەری گشتی بزووتنەوەکە هەڵبژێردرا.