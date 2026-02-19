ریال مەدرید لەبارەی ڤینسیۆس بێدەنگی شكاند

ریال مەدرید: هەموو بەڵگەكانمان رادەستی یوێفا كردووە

پێش دوو کاتژمێر

ریال مەدرید دوای دوو رۆژ لە بێدەنگی بەیاننامەیەكی لەبارەی رووداوەكانی یاریی یانەكەی بەرامبەر بێنفیكا دەركرد و رایگەیاندووە هەموو بەڵگەكانیان لەبارەی بەكارهێنانی دروشمی رەگەزپەرستی دژی ڤینسیۆس بۆ فیدراسیۆنی تۆپی پێی ئەورووپا ناردووە.

ئێوارەی ئەمڕۆ پێنجشەممە، 19 شوباتی 2026، ریال مەدرید لە بەیاننامەیەكی فەرمی رایگەیاند سەرجەم بەڵگەكانیان لەبارەی رەگەزپەرستی بەرامبەر ڤینیسیۆس جۆنیۆر لە یارییەكەی بێنفیكا لە چامپیۆنزلیگ خستووەتە بەردەم فیدراسیۆنی تۆپی پێی ئەوروپا.

ریال مەدرید رایگەیاندووە یانەكەیان هاوكاری تەواوی لێكۆڵینەوەكانیان لەبارەی ئەو رووداوە رەگەزپەرستییە كردووە و سەرجەم بەڵگەكانیشیان خستووەتە بەردەستی یوێفا.

لە بەشێكی دیكەی بەیاننامەكەدا، ریال مەدرید سوپاسی هەموو ئەو كەسانەی كرد كە لەم چەند رۆژە پشتگیری ڤینیسیۆس جۆنیۆریان كردووە و دژی رەگەزپەرستی بەرامبەر یاریزانەكەیان هەڵوێستیان هەبووە.

لە كۆتایی ریال مەدرید نووسیویەتی: یانەكەیان هەمیشە یارمەتیدەر دەبێت بۆ هەر لایەن و رێكخراوێك و دەیانەوێت بەیەكجاری رەگەزپەرستی و رق لەنێو تۆپی پێ لەناو ببەن.

لە یاریی نێوان بێنفیكا و ریال مەدرید كە لە پۆرتوگال بەڕێوە چوو، ڤینسیۆس جۆرنیۆر لای ناوبژیوان سكاڵای لە پرێستینیانی یاریزانی بێنفیكا كرد و تۆمەتباری كرد بە بەكارهێنانی دروشمی رەگەزپەرستی، ئەمەش لەسەر ئاستی دونیا دەنگدانەوەیەكی گەورەی لێكەوتەوە.