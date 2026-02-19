گۆڕانكاری گەورە لە تۆپی پێ بەڕێوەیە

لە 2029 نوێترین سیستەم لە مۆندیالی یانەكان جێبەجێ دەكرێت

بەپێی رۆژنامەی گاردیانی بەریتانی فیفا و یۆفا لەسەر گۆڕینی شێوازی بەڕێوەچوونی مۆندیالی یانەكان گەیشتوونەتە رێككەوتن و لە ساڵی 2029 مۆندیالی یانەكان بە بەشداری 48 هەڵبژاردە بەڕێوە دەچێت و پشكی یانە ئەوروپاییەكانیش لە 12 یانەوە دەبێت بە 16 یانە.

تەنیا یەك وەشان لە مۆندیالی یانەكان بە سیستەمی نوێ بەڕێوەچوو ئێستا فیفا دەیەوێت گۆڕانكاری لە یاساكانی دا بكات.

سێ ساڵ پێش ئێستا فیدراسیۆنی تۆپی پێی جیهان رایگەیاند لە ساڵی 2025 بە بەشداریی 32 یانە مۆندیالی یانەكان لە ئەمریكا بەڕێوەدەچێت، هاوینی رابردوو مۆندیالەكە وەك ئەوەی دانرابوو بەڕێوەچوو چێڵسی بووە پاڵەوان، بەڵام كۆمەڵێك رەخنە لە شێوازی بەڕێوەچوونی پاڵەوانییەتییەكە گیرا.

لە مانگی شەشی ساڵی رابردوو ریال مەدرید سیستەمێكی نوێی مۆندیالی یانەكانی بۆ فیفا پێشنیار كرد بە جۆرێك دوو ساڵ جارێك پاڵەوانییەتییەكە بەڕێوەبچێت بەڵام یۆفا دژی بیرۆكەكە بوو هیچ پێشنەكەوت.

رۆژنامەی گاردیانی بەریتانی بڵاویكردەوە فیدراسیۆنی تۆپی پێی ئەوروپا رەزامەندی دەربڕیوە مۆندیالی یانەكانی ساڵی 2029 بكرێت بە 48 یانە ئەوەش وەكو هێمایەكە بۆ لێك نزیكبوونەوەی فیفا و یۆفا.

پێشتر فیدراسیۆنی تۆپی پێی ئەوروپا بەهۆی ترسی لە چامپیۆنزلیگ رەتیكردەوە پشتگیری بیرۆكەی بەڕێوەچوونی مۆندیالی یانەكان لە دوو ساڵ جارێك بكات، بەڵام بە هەڵوێستەكەی ئێستای رازیبووە چوار ساڵ جارێك بە بەشداری 48 یانە مۆندیالی یانەكان بەڕێوەبچێت.

یۆفا كێشەیەكی دیكەی هەیە و لەوە دەترسێت پاداشتە داراییە گەورەكەی مۆندیالی یانەكان پێگەی چامپیۆنزلیگ بخاتە مەترسییەوە.

بەپێی رۆژنامەی گاردیان تا ئێستا فیفا و یۆفا لەسەر سیستەمی بەڕێوەچوونی مۆندیالی یانەكان نەگەیشتوونەتە رێككەوتن، بەڵام بەپێی ئاماژە سەرەتاییەكان، یانەكانی ئەورووپا سوودمەترین لایەنی سیستەمی نوێ دەبن و لە 12 یانەوە ژمارەی یانە ئەوروپییەكان لە مۆندیالی یانەكانی 2029 دەكرێت بە 16 یانە.

تا ئێستا فیفا بڕیاری كۆتایی لەسەر وڵاتی میوانداری مۆندیالی یانەكانی 2029 نەداوە بەهۆی ئەوەی مۆندیالی هەڵبژاردەكان لە ساڵی 2030 لە ئیسپانیا و مەغریب و پۆرتوگال بەڕێوە دەچێت، هەریەكە لە ئیسپانیا و مەغریب بەربژێری سەرەكی میوانداریكردنی مۆندیالی یانەكانیشن.