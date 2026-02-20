شەپۆلێکی باران هەرێمی کوردستان دەگرێتەوە

پێش 3 کاتژمێر

بەڕێوەبەرایەتیی کەشناسی هەرێمی کوردستان رایگەیاند، ئەمرۆ و سبەی پلەکانی گەرما جێگیر دەبن و شارەزایەکی کەشناسیش دەڵێت، شەپۆلێکی باران بارین ناوچەکە دەگرێتەوە.

ئەمڕۆ هەینی، 20ـی شوباتی 2026، محەممەد کەمال، شارەزایی کەشناسی بە ماڵپەڕی کوردستان24ـی گوت: ئەمڕۆ و سبەی پلەکانی گەرما لەیەکتری نزیک دەبن و گۆڕانکاری گەورەیان نابێت، بەڵام لە رۆژانی داهاتوو شەپۆلێکی باران و سەرما روو لە ناوچەکە دەکات.

محەممەد کەمال ئاماژەی بەوە دا، لە 24ـی ئەم مانگەوە شەپۆلێکی باران بارین ناوچەکە دەگرێتەوە و پێشبینی دەکرێت تاوەکوو 28ـی مانگ بەردەوام بێت، هەروەها پێشبینی بەفربارین لە ناوچە شاخاوییەکان دەکرێت و پلەکانی گەرما بەشێوەیەکی بەرچاو دادەبەزن.

لەلای خۆیەوە، ئەمڕۆ هەینی 20ـی شوباتی 2026، بەڕێوەبەرایەتیی گشتیی کەشناسی و بوومەلەرزەزانی هەرێمی کوردستان بڵاویکردەوە، ئاسمان ساماڵ دەبێت لە زۆربەی کاتەکاندا و پلەکانی گەرما یەک بۆ دوو پلە بەرزدەبنەوە.

بەرزترین پلەکانی گەرمای پێشبینیکراو بۆ ئەمرۆ:

هەولێر: 19 پلەی سیلیزی

پیرمام: 15 پلەی سیلیزی

سۆران: 17 پلەی سیلیزی

حاجی ئۆمەران: 10 پلەی سیلیزی

سلێمانی: 20 پلەی سیلیزی

چەمچەماڵ: 21 پلەی سیلیزی

دهۆک: 18 پلەی سیلیزی

زاخۆ: 19 پلەی سیلیزی

هەڵەبجە : 22 پلەی سیلیزی

گەرمیان : 23 پلەی سیلیزی.