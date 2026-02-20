شەپۆلێکی باران هەرێمی کوردستان دەگرێتەوە
بەڕێوەبەرایەتیی کەشناسی هەرێمی کوردستان رایگەیاند، ئەمرۆ و سبەی پلەکانی گەرما جێگیر دەبن و شارەزایەکی کەشناسیش دەڵێت، شەپۆلێکی باران بارین ناوچەکە دەگرێتەوە.
ئەمڕۆ هەینی، 20ـی شوباتی 2026، محەممەد کەمال، شارەزایی کەشناسی بە ماڵپەڕی کوردستان24ـی گوت: ئەمڕۆ و سبەی پلەکانی گەرما لەیەکتری نزیک دەبن و گۆڕانکاری گەورەیان نابێت، بەڵام لە رۆژانی داهاتوو شەپۆلێکی باران و سەرما روو لە ناوچەکە دەکات.
محەممەد کەمال ئاماژەی بەوە دا، لە 24ـی ئەم مانگەوە شەپۆلێکی باران بارین ناوچەکە دەگرێتەوە و پێشبینی دەکرێت تاوەکوو 28ـی مانگ بەردەوام بێت، هەروەها پێشبینی بەفربارین لە ناوچە شاخاوییەکان دەکرێت و پلەکانی گەرما بەشێوەیەکی بەرچاو دادەبەزن.
لەلای خۆیەوە، ئەمڕۆ هەینی 20ـی شوباتی 2026، بەڕێوەبەرایەتیی گشتیی کەشناسی و بوومەلەرزەزانی هەرێمی کوردستان بڵاویکردەوە، ئاسمان ساماڵ دەبێت لە زۆربەی کاتەکاندا و پلەکانی گەرما یەک بۆ دوو پلە بەرزدەبنەوە.
بەرزترین پلەکانی گەرمای پێشبینیکراو بۆ ئەمرۆ:
هەولێر: 19 پلەی سیلیزی
پیرمام: 15 پلەی سیلیزی
سۆران: 17 پلەی سیلیزی
حاجی ئۆمەران: 10 پلەی سیلیزی
سلێمانی: 20 پلەی سیلیزی
چەمچەماڵ: 21 پلەی سیلیزی
دهۆک: 18 پلەی سیلیزی
زاخۆ: 19 پلەی سیلیزی
هەڵەبجە : 22 پلەی سیلیزی
گەرمیان : 23 پلەی سیلیزی.