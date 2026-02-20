فڕۆکەخانەی نێودەوڵەتیی هەولێر:گەشتەکان ئاسایین و نەوەستاون

پێش دوو کاتژمێر

بەڕێوەبەری فڕۆكەخانەی نێودەوڵەتیی هەولێر رایگەیاند، گەشتەكان ئاسایین، بەشێک لە هێڵەکانیش بەهۆی خراپیی کەشوهەوا گەشتەکانیان ڕاگرتووە.

ئەمڕۆ هەینی، 20ـی شوباتی 2026، ئەحمەد هۆشیار بەڕێوەبەری فڕۆكەخانەی نێودەوڵەتیی هەولێر، بە كوردستان24ـی راگەیاند: بەهۆی خراپی كەشوهەوای چەند وڵات هەندێک لەهێلەكان گەشتەكانیان هەڵوەشاندنەوە، جگە لەوە هیچ هۆكارێكی دیكە لەئارادا نییە بۆ هەڵوەشانەوەی گەشتەکان نییە.

لەلای خۆیەوە لاوەند مەموندی خاوەن و بەڕێوەبەری جێبەجێکاری کۆمپانیای فڵای ئەربیل، بەكوردستان24ـی راگەیاند: گەشتەكانمان بەردەوامن و هیچ گەشتێكی چوون و هاتنمان نەوەستاوە.

وەستانی گەشتەکانی بۆ خراپیی کەشوهەوا لە چەند وڵاتێک بە تایبەتیی ئەوروپا دەگەڕێتەوە، هەر بەو هۆیە فڕۆکەخانەی ڤییەنا بە تەواوی داخراوە، شەپۆلێكی بەهێزی بەفربارین لە نەمسا، بووەتە هۆی پچڕانی كارەبا و پەككەوتنی هاتوچۆ، فڕۆکەخانەکە ناچاربووە هەموو گەشتەكانی هەڵوەشێنتەوە یان دوابخرێت، زیاتر لە 230 گەشت تووشی كێشەبوون یان ڕێڕەوەكەیان گۆڕیوە.