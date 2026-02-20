پەرلەمانتارێکی ئێران: دەتوانین کەشتییە فڕۆکەهەڵگرەکانی ئەمریکا نوقم بکەین

فەرماندەییەکی پێشووی سێنتکۆم: دەتوانین لە چەند کاتژمێرێک ئێران بڕووخێنین

پێش 4 کاتژمێر

پەرلەمانتارێکی ئێرانی هۆشداری دەداتە واشنتن کە لە ئەگەری هەر هێرشێکدا، کەشتییە فڕۆکەهەڵگرەکانیان نقوم دەکەن و تەنانەت دەتوانن کۆشکەکەی دۆناڵد ترەمپیش بکەنە ئامانج، هاوکات بەرپرسێکی باڵای سەربازیی پێشووی ئەمریکاش وەڵام دەداتەوە و دەڵێت: "توانای ئەوەمان هەیە لە چەند کاتژمێرێکدا تەواوی ژێرخانی سەربازی و تەنانەت ئێران لەناو ببەین."

هەینی 20ی شوباتی 2026، ئەمیر حەیات موقەدەم، ئەندامی لیژنەی ئاسایشی نەتەوەیی و سیاسەتی دەرەوە لە پەرلەمانی ئێران رایگەیاند، وڵاتەکەی توانای تەواوی هەیە بۆ رووبەڕووبوونەوەی هەر هەڕەشەیەکی سەربازیی ئەمریکا.

ئەو پەرلەمانتارە کە پێشتر فەرماندە بووە لە سوپای پاسداران، بە ماڵپەڕی "دیدەبان ئێران"ی راگەیاندووە: "لە ئەگەری هەڵگیرسانی جەنگ، دوور نییە کەشتییە فڕۆکەهەڵگرەکانی ئەمریکا نقوم بکەین یان سەربازەکانیان بە دیل بگرین، تەنانەت دەتوانین زیان بە هەموو هێزەکانیان بگەیەنین و رەنگە لە ساتێکدا ببینن کە خودی کۆشکەکەی دۆناڵد ترەمپیش کراوەتە ئامانج."

سەبارەت بە دۆسیەی ئەتۆمی، حەیات موقەدەم ئاماژەی بە بەردەوامیی دانوستانە ناڕاستەوخۆکان کرد بە نێوەندگیریی عومان، بەڵام جەختی کردەوە کە تاران بە هیچ شێوەیەک مەرجی وەستاندنی پیتاندنی یۆرانیۆم قبووڵ ناکات، هەرچەندە متمانەشیان بە ئەمریکا نییە.

لەلایەکی دیکەوە، بۆب هاروارد، جێگری پێشووی فەرماندەی فەرماندەیی ناوەندیی سوپای ئەمریکا (CENTCOM) بە رۆژنامەی "جێروزالێم پۆست"ی ئیسرائیلی راگەیاندووە، جووڵە سەربازییەکانی ئەمریکا تەنیا نمایش نین، بەڵکوو ئاماژەن بۆ ئەوەی کە واشنتن توانای ئەوەی هەیە "لە ماوەی چەند کاتژمێرێکدا ئێران هەڵبوەشێنێتەوە".

هاروارد دەڵێت: "ئەگەر فەرمانی هێرشکردن دەربچێت، ئێمە دەتوانین لە رێگەی سەدان هێرشی ئاسمانییەوە لە رۆژێکدا، سیستەمی بەرگری و مووشەکیی ئێران ئیفلیج بکەین."

ئەو فەرماندە سەربازییە روونیشی کردەوە کە ئامانجەکان بەپێی ئەولەویەت دیاری کراون، سەرەتا لەناوبردنی سەکۆ مووشەکییەکان بۆ پاراستنی هێزەکانی ئەمریکا و ئیسرائیل، پاشان لێدان لە بارەگاکانی سوپای پاسداران و ئەو ئامرازانەی بۆ سەرکوتکردنی خەڵک بەکار دەهێنرێن، بەبێ ئەوەی زیان بە ژێرخانی مەدەنیی وڵاتەکە بگەیەنن.

هەروەها ئاماژەی بەوە دا کە تەکنۆلۆژیای ئێستای ئەمریکا زۆر پێشکەوتووترە لەوەی لە جەنگی عێراق و ئەفغانستان بینراوە و گوتی: "کەس نازانێت توانای راستەقینەی ئێمە چەندە، ئەگەر ئەمە رووبدات، پەیامێکی روون دەبێت بۆ چین و رووسیاش."