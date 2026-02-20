کوردستان24، ئامانجی سەردانی شاندەکەی حزبی دەعوە بۆ هەولێر ئاشکرا دەکات

پێش دوو کاتژمێر

لەگەڵ قوڵبوونەوەی دابەشبوونەکان لە نێو ماڵی شیعەدا، هاوپەیمانیی نەسر رایدەگەیەنێت، شاندی حزبی دەعوە بەر لەوەی سەردانی هەولێر بکات، لەگەڵ لایەنی دیکەی عێراقی و بەرپرسانی ئەمریکییە کۆبووەتەوە و ئێستا بە دوای وەڵامی ئەو پرسیارەدا دەگەڕێت: "ئایا کورد مەرجی گۆڕینی مالیکیی هەیە بۆ تێپەڕاندنی پۆستی سەرۆککۆمار؟"

هەینی، 20ـی شوباتی 2026، عەقیل رودەینی، گوتەبێژی هاوپەیمانیی نەسر، لە لێدوانێکی تایبەتدا بۆ کوردستان24، زانیاریی نوێی لەبارەی ئامانج و ناوەرۆکی سەردانی شاندی باڵای حزبی دەعوە بۆ هەولێر ئاشکرا کرد.

رودەینی رایگەیاند، بەر لەوەی شاندەکەی حزبی دەعوە سەردانی هەولێر بکات، پێشوەختە زنجیرەیەک کۆبوونەوەی لەگەڵ لایەنە عێراقییەکان و بەرپرسانی باڵای ئەمریکا ئەنجام داوە.

سەبارەت بە ئامانجی سەرەکیی سەردانی شاندەکە بۆ هەرێمی کوردستان، گوتەبێژەکەی نەسر گوتی: "شاندەکەی حزبی دەعوە دەیانەوێت هۆکارە راستەقینەکانی رەتکردنەوەی نووری مالیکی وەک کاندیدی سەرۆکوەزیران لە لایەن لایەنەکانەوە تاوتوێ بکەن".

رودەینی ئاماژەی بەوەش کرد، شاندەکە بە دیاریکراوی دەیەوێت وەڵامی پرسیارێک لە سەرکردایەتیی کورد وەربگرێت، کە "ئایا پەیامێکی دیاریکراو بۆ کورد هاتووە بەوەی تا مالیکی نەگۆڕدرێت، رێگە بە یەکلاییکردنەوەی پۆستی سەرۆککۆمار نادرێت؟".

لە لایەکی دیکەوە و سەبارەت بە دۆخی ناوخۆی ماڵی شیعە، گوتەبێژی هاوپەیمانیی نەسر دانی بەوەدا نا کە دابەشبوون و ناکۆکی لەنێو لایەنەکانی چوارچێوەی هەماهەنگی لە هەڵکشاندایە.

ناوبراو ئاشکرای کرد، کە لە رۆژانی داهاتوودا لایەنەکانی چوارچێوەکە کۆبوونەوەی چڕ بۆ یەکلاییکردنەوەی پرسی کاندیدی سەرۆکوەزیران ئەنجام دەدات.

لە وەڵامی پرسیارێکدا سەبارەت بە ئەگەری کاندیدکردنی حەیدەر عەبادی وەک جێگرەوەی مالیکی، عەقیل رودەینی گوتی: "حەیدەر عەبادی خۆی داوای نەکردووە کاندید بکرێت، بەڵام ئەگەر ئەو ئەرکەی پێ ڕابسپێردرێت، ئامادەیی تەواوی تێدایە بۆ ئیدارەدانی قۆناغی داهاتووی حوکمڕانی و خاوەنی دیدگای تایبەت بە خۆیەتی بۆ بەڕێوەبردنی وڵات".