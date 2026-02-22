ئەکسیۆس: چاوەڕوان دەکرێت پێنجشەممە دانوستان لە نێوان واشنتن و تاران بەڕێوە بچێت

پێش 37 خولەک

پێگەی هەواڵی ئەکسیۆس ئاشکرای کرد، چاوەڕوان دەکرێت رۆژی پێنجشەممە داهاتوو لە جنێڤ، دانوستانی ناڕاستەوخۆ لە نێوان ئەمریکا و ئێران بەڕێوە بچێت.

ئەمڕۆ یەکشەممە، 22ـی شوباتی 2026، پێگەی هەواڵی ئەکسیۆسی ئەمریکی، بە پشت بەستن بە سەرچاوەیەک، بڵاوی کردەوە، کە چاوەڕوان دەکرێت رۆژی پێنجشەممەی داهاتوو، لە جنێڤ، دانوستانی ئەتۆمیی ناڕاستەوخۆ لە نێوان ئەمریکا و ئێران ئەنجام بدرێت، بەو مەرجەی ئێران لە ماوەی 48 کاتژمێردا پێشنیازێک سەبارەت بە رێککەوتن بنێرێت.

سەرچاوەکە ئاماژەی بەوەش داوە، کە "واشنتن و تاران لەوانەیە تاوتوێی ئەگەری گەیشتن بە رێککەوتنێکی کاتیی بکەن پێش ئەوەی بگەنە رێککەوتنێکی ئەتۆمیی گشتگیر".

هەروەها بەدر بن حەمەد ئەلبوسەعیدی وەزیری دەرەوەی عومان لە هەژماری تایبەتی خۆی لە تۆڕی کۆمەڵایەتی ئێکس پشتڕاستی کردەوە، بە مەبەستی تەواوکردنی پرۆسەی ڕێککەوتنی نێوان ئەمریکا و ئێران ئەو دوو وڵاتە پێنجشەممەی داهاتوو لە جنێڤ کۆدەبنەوە

هەر ئەمڕۆ عەباس عێراقچی، وەزیری دەرەوەی ئێران، لە چاوپێکەوتنێکدا لەگەڵ کەناڵی "CBS News"ـی ئەمریکی، گوتی: ئەگەر واشنتن دەیەوێت نیگەرانییەکانی سەبارەت بە بەرنامە ئەتۆمییەکەمان چارەسەر بکات، ئەوا دیپلۆماسییەت تاکە رێگەیە".

عێراقچی ئاماژەی بەوە دا، کە وڵاتەکەی کار لەسەر لایەنەکانی رێککەوتنەکە و رەشنووسەکەی دەکات و بڕیارە ڕۆژی پێنجشەممەی داهاتوو لە جنێڤ دیدارێک لەگەڵ لایەنی ئەمریکی بە سەرۆکایەتیی ویتکۆف ئەنجام بدەن.

ناوبراو دووپاتی کردەوە، "گەیشتن بە رێککەوتن لەگەڵ واشنتن لەبەردەستدایە (مومکینە) و هەندێک لایەنی هەیە کە رەنگە باشتر بێت لە رێککەوتنی ساڵی 2015".

رۆژی سێشەممەی رابردوو، دانوستانی ناڕاستەوخۆی نێوان تاران و واشنتن، سەبارەت بە بەرنامەی ئەتۆمیی ئێران لە بارەگای نێردەی دیپلۆماسیی عوممان لە جنێڤ بەڕێوە چوو.