تونجەر باکرهان: کاتی ئەوە هاتووە کۆتایی بە دژایەتیکردنی کورد بهێنرێت

پێش کاتژمێرێک

تونجەر باکرهان، هاوسەرۆکی دەم پارتی، لە شاری سێرتی باکووری کوردستان گوتارێکی پێشکەش کرد و تێیدا رەخنەی توندی لە زمانی بەرپرسانی تورکیا گرت بەرانبەر بە کورد و ئاماژەی بەوە کرد کە ئەوان بە هەستیارییەوە رەفتار ناکەن.

ئەمڕۆ یەکشەممە، 22ـی شوباتی 2026، تونجەر باکرهان هاوسەرۆکی پارتی یەکسانی و دیموکراسی گەلان، (دەم پارتی) رایگەیاند: لە کۆنفرانسی ئاسایشی میونشندا تەواوی جیهان مەزڵووم عەبدییان ناسی، بەڵام وەزیری بەرگریی تورکیا هێشتا بە "تیرۆریست" ناوی دەبات.

باکرهان گوتیشی: لە میونشن، بەرپرسانی کورد و بەرپرسانی دەوڵەت پێکەوە نوێنەرایەتی سووریایان کرد، ئێمە دەمانەوێت هەنگاوە کردەیییەکان لەناو سووریاشدا هاوشێوەی وێنەکەی میونشن بن.

هاوسەرۆکی پارتی دەم ئاماژەی بەوەش کرد، قسەکانی زمانی وەزیری بەرگریی تورکیا لەگەڵ سەردەم و وێنەی کۆنفرانسی میونشن ناگونجێت و رایگەیاند، ئیتر واز لە دژایەتیکردنی کورد بهێنن و ئەو قسانە دووبارە مەکەنەوە کە ئازاری کورد دەدەن.