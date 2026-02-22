ئەرکی فەرماندەی هێزەکانی ئەڵمانیا لە هەرێمی کوردستان کۆتاییهات

پێش کاتژمێرێک

بەبۆنەی کۆتاییهاتنی ئەرکەکەی لە هەرێمی کوردستان، وەزارەتی پێشمەرگە رێوڕەسمی ماڵئاوایی بۆ سێباستیان کلینک، فەرماندەی هێزەکانی ئەڵمانیا رێکخست و تێیدا رۆڵی ئەو وڵاتە لە هاوکاریکردنی هێزی پێشمەرگە بەرز نرخێندرا.

یەکشەممە 22ـی شوباتی 2026، عیسا عوزێر، سەرۆکی ئەرکانی وەزارەتی پێشمەرگە، پێشوازی لە کۆڵۆنێڵ سێباستیان کلینک و شاندێکی یاوەری کرد. سەرۆکی ئەرکان سوپاس و ستایشی وەزارەتی پێشمەرگەی ئاراستەی فەرماندەی هێزەکانی ئەڵمانیا کرد و جەختی لەوە کردەوە کە هەوڵەکانی ئەڵمانیا لە پشتگیریکردنی پڕۆسەی چاکسازی و پێشخستنی کەرتی تەندروستیی پێشمەرگەدا جێگەی بایەخی زۆرن.

لەلایەکی دیکەوە، هۆشمەند حەیدەر رەشید، جێگری سەرۆکی ئەرکان بۆ ئیدارە و میرە، پێشوازی لە فەرماندە ئەڵمانییەکە کرد. جێگری سەرۆکی ئەرکان ئاماژەی بەوە دا کە کۆڵۆنێڵ سێباستیان لە ماوەی دەستبەکاربوونیدا هاوشانی هێزی پێشمەرگە کاری کردووە بۆ جێبەجێکردنی پلانەکانی وەزارەت، بەتایبەت لە رێگەی ڕاوێژکارە سەربازییەکانەوە کە پشتیوانێکی بەهێزی کەرتی تەندروستی و چاکسازیی سەربازی بوون.

ئەڵمانیا وەک ئەندامێکی کارای هاوپەیمانی نێودەوڵەتی، لە ساڵانی رابردوودا رۆڵێکی بەرچاوی هەبووە لە مەشق و راهێنان و پێشکەشکردنی هاوکاریی لۆجستی و تەندروستی بە وەزارەتی پێشمەرگەی هەرێمی کوردستان.