سعوودیە هۆشداریی دەداتە عێراق و پشتگیری کوەیت دەکات

پێش کاتژمێرێک

وەزارەتی دەرەوەی عەرەبستانی سعوودیە، ئەمڕۆ دووشەممە، 23ـی شوباتی 2026 نیگەرانیی خۆی نیشاندا سەبارەت بەو لیست و نەخشە نوێیانەی عێراق پێشکەشی نەتەوە یەکگرتووەکانی کردووە.

وەزارەتی دەرەوەی سعوودیە لە بەیاننامەیەکدا رایگەیاند: "بە بایەخێکی زۆرەوە چاودێری ئەو لیست و نەخشانە دەکەین کە عێراق ئاراستەی نەتەوە یەکگرتووەکانی کردووە. ئەم نەخشانە دەستدرێژی دەکەنە سەر بەشێکی زۆری ناوچەی ژێرئاوکەوتووی تەنیشت ناوچەی دابەشکراوی نێوان سعوودیە و کوەیت."

بەیاننامەکە ئاماژەی بەوەش کردووە، بەگوێرەی رێککەوتنە دووقۆڵییەکان و لەسەر بنەمای "رێککەوتننامەی نەتەوە یەکگرتووەکان بۆ یاسای دەریاکان 1982"، شانشینی سعوودیە و دەوڵەتی کوەیت خاوەندارێتی هاوبەشی سامانی سروشتیی ئەو ناوچەیەیان هەیە و هەر بانگەشەیەکی لایەنێکی دیکە لەم بارەیەوە رەتکراوەیە.

سعوودیە روونی کردەوە، ئەو نەخشەی عێراق دیاریی کردوون، پێشێلکارییەکی روونی سەروەریی دەوڵەتی کوەیتە بەسەر ناوچە دەریاییەکان و ناوچە ئاوییەکانی وەک "فەشت قەید و فەشت عەیج".

وەزارەتەکە جەختی لە گرنگی پابەندبوونی عێراق کردەوە بە رێزگرتن لە سەروەری و یەکپارچەیی خاکی کوەیت. هەروەها پابەندبوون بە بڕیارنامەی ژمارە 833 ساڵی 1993 ئەنجوومەنی ئاسایش، سنوورە وشکانی و دەریاییەکانی نێوان عێراق و کوەیتی دیاریکردووە.



لە کۆتایی بەیاننامەکەدا، سعوودیە داوای لە حکوومەتی عێراق کرد، پەنا بۆ "عەقڵ، حیکمەت و گفتوگۆ" ببات بۆ چارەسەرکردنی ناکۆکییەکان. هەروەها داوای کرد بە شێوەیەکی رژد و بەرپرسیارانە و بەگوێرەی بنەماکانی یاسای نێودەوڵەتی و پرەنسیپی "دراوسێیەتی باش" مامەڵە لەگەڵ ئەم پرسەدا بکرێت.

جێی ئاماژەیە، پێشتر وەزارەتی دەرەوەی کوەیت بە هەمان هۆکار یاداشتێکی ناڕەزایەتی فەرمی دابووە بەرپرسی کاروباری عێراق و رایگەیاندبوو؛ عێراق لە رێگەی ئەو نەخشانەی داویەتی بە نەتەوە یەکگرتووەکان، دەستدرێژی کردووەتە سەر سنوورە دەریاییەکانی کوەیت.