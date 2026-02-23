سیاسی

پەرلەمانتارێکی کورد: دەستکاریکردنی سنووری خانەقین پێشێلکردنی روونی ماددەی 140ـە

نازک ئەحمەد، ئەندامی پەرلەمانی عێراق لەسەر پشکی خانەقین
کوردستان

لایەنە کوردییەکان دژی بچووککردنەوەی قەزای خانەقین كۆبوونەوەیەک ئەنجام دەدەن. پەرلەمانتارێکیش دەڵێت، رێگری لە جێبەجێکردنی بڕیاری بە قەزاکردنی هەردوو ناحیەی جەلەولا و قەرەتەپە دەکەن.

بڕیارە ئەمڕۆ دووشەممە، 23ی شوباتی 2026، لایەنە سیاسییە کوردستانییەکان، کەسایەتییەکان و چالاکوانانی کۆمەڵگەی مەدەنی لە قەزای خانەقین کۆببنەوە. ئامانجی کۆبوونەوەکە دەربڕینی هەڵوێست و رەتکردنەوەی بڕیارەکانی ئەم دواییەی ئەنجوومەنی پارێزگای دیالەیە سەبارەت بە بەقەزاکردنی ناحیەی جەلەولا (گوڵاڵە) و دابڕاندنی چەند ناحیەیەک لە قەزای خانەقین.

هەرێم جاف، پەیامنێری کوردستان24 لە خانەقین رایگەیاند، ساڵی رابردوو لە ئامادەنەبوونی نوێنەرانی کورد، ئەنجوومەنی پارێزگای دیالە بڕیاری بەقەزاکردنی قەرەتەپە و لکاندنی ناحیەی جەبارەی بەو قەزایە نوێیەوە دەرکرد. چەند رۆژێک لەمەوبەریش بە هەمان شێوە بڕیاریان دا ناحیەی جەلەولا (گوڵاڵە) بکەن بە قەزا و ناحیەی سەعدییە بخەنە سەر جەلەولا. 

بەم هەنگاوانەش چوار ناحیە لە رووی کارگێڕییەوە لە قەزای خانەقین دابڕێندران. ئەمەش نیگەرانییەکی قووڵی لای دانیشتووان و هێزە سیاسییەکانی کورد لە ناوچەکە دروست کردووە.

لەوبارەیەوە، نازک ئەحمەد، ئەندامی پەرلەمانی عێراق لەسەر پشکی خانەقین، لە لێدوانێکدا بۆ کوردستان24 رایگەیاند: "ئەم هەنگاوەی ئەنجوومەنی پارێزگای دیالە پێشێلکارییەکی کارگێڕی و یاساییە. ئەم بڕیارە بەبێ هیچ رێککەوتن و لێکۆڵینەوەیەکی هاوبەش لە نێوان ئەنجوومەنی پارێزگا، کارگێڕیی دیالە و وەزارەتی پلاندانان دراوە، بۆیە ئێمە بە توندی دژی دەوەستینەوە."

ئەو پەرلەمانتارە ئاماژەی بەوەش کرد، ئامانج لەم هەنگاوانە "بچووککردنەوەی قەزای خانەقین و بەتاڵکردنەوەی پەیکەرە کارگێڕییەکەیەتی."

 هاوکات جەختی کردەوە ئەم جۆرە دەستکارییە لە سنووری کارگێڕیی خانەقین و دروستکردنی ناحیە و قەزای نوێ، پێشێلکارییەکی روونی دەستووری عێراقە، بەتایبەتی ماددەی 140. تا ئەو ماددەیە جێبەجێ نەکرێت، گۆڕینی سنوورە کارگێڕییەکانی ئەو ناوچانە نایاساییە.

نازک ئەحمەد روونیشی کردەوە، وەک دامەزراوەی یاسادانان و چاودێری، بە فەرمی ئەو بڕیارانە رەتدەکەنەوە و نووسراو ئاراستەی لایەنە باڵاکانی عێراق دەکەن بۆ رێگریکردن لە جێبەجێکردنیان. پێشتریش هەمان هەڵوێستیان بەرامبەر بەقەزاکردنی قەرەتەپە هەبووە.

بڕیارە لە کۆتایی کۆبوونەوەکەی ئەمڕۆی لایەنە سیاسییەکان و چالاکوانانی خانەقین، راگەیەنراوێکی هاوبەش بخوێندرێتەوە و لە رێگەی کۆنگرەیەکی رۆژنامەوانییەوە، بە فەرمی هەردوو بڕیاری بەقەزاکردنی قەرەتەپە و جەلەولا و لێسەندنەوەیان لە خانەقین، رەتبکرێتەوە.

 
 
