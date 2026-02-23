پارێزگاری هەولێر: شاندێکی باڵای بەحرەین بە مەبەستی وەبەرهێنان لە هەولێرن

پێش کاتژمێرێک

ئومێد خۆشناو، پارێزگاری هەولێر، لە کۆنگرەیەکی رۆژنامەوانیدا رایگەیاند، هەرێمی کوردستان بەردەوامە لە هەوڵەکانی بۆ پەرەپێدانی پەیوەندییەکانی لەگەڵ وڵاتانی ناوچەکە، کەنداو و جیهان، لەسەرجەم ئاستە دیپلۆماسی، سیاسی و بازرگانییەکاندا.

پارێزگاری هەولێر ئاماژەی بەوەشکرد، سیاسەتی حکوومەتی هەرێم و ستراتیژییەتی سەرۆکوەزیران مەسرور بارزانی، لەسەر بنەمای پەرەپێدانی پەیوەندییەکان و دابینکردنی سوودی هاوبەش بۆ هەردوولا داڕێژراوە.

سەبارەت بە سەردانی شاندە بەحرەینییەکە، پارێزگاری هەولێر ئاشکرای کرد، "ئەمڕۆ شاندێکی باڵای وڵاتی بەحرەین کە لە ئاستی وەزیر و کۆمەڵێک کەسایەتی گەورەی بازرگانی پێک هاتوون، گەیشتنە هەولێر، ئەم وڵاتە نییەتی جددی هەیە بۆ ئەوەی لە داهاتوودا وەبەرهێنانی زیاتر لە هەرێمی کوردستان و بەتایبەتی لە هەولێر ئەنجام بدەن."

گوتیشی: "شاندەکە بۆ ماوەی چەند رۆژێک لە هەولێر دەمێننەوە و بڕیارە چەندین کۆبوونەوەی فەرمی لەگەڵ بازرگانان و وەبەرهێنەرانی هەرێمی کوردستان ئەنجام بدەن، بە مەبەستی گەیشتن بە رێککەوتن بۆ ئەنجامدانی وەبەرهێنانی باشتر لە ناوچەکەدا."