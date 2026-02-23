هەشت سەرکردەی چوارچێوەی هەماهەنگی پشتگیریی مالیکی ناکەن
شڤان جەباری، پەیامنێری کوردستان24 لە بەغدا گوتی: بەهۆی زیادبوونی گوشارەکانی ئەمریکا لەسەر عێراق و لایەنەکانی چوارچێوەی هەماهەنگی لە ئەگەری گەڕانەوەی نووری مالیکی بۆ پۆستی سەرۆکوەزیران، ناکۆکی و لێکترازانی قووڵ لە نێو ماڵی شیعەدا دروست بووە.
ئاماژەی بەوەشدا، سەرەڕای ئەوەی نووری مالیکی لە رێگەی نێردە دیپلۆماسییەکان و میدیاکانەوە پەیامی نەرمیی بۆ واشنتن ناردووە کە ئامادەیە داواکارییەکانیان جێبەجێ بکات بەو مەرجەی پۆستەکەی پێبدرێتەوە، بەڵام ئەمریکا بە هەموو شێوەیەک گەڕانەوەی مالیکی رەتدەکاتەوە. ئەم ڤیتۆیەی ئەمریکا ترس و دڵەڕاوکێی خستووەتە نێو سەرکردەکانی چوارچێوەی هەماهەنگی و بووەتە هۆی دروستبوونی دووبەرەکییەکی گەورە.
بەپێی زانیارییەکانی شڤان جەباری، پشتیوانییەکان بۆ مالیکی لە نێو چوارچێوەی هەماهەنگی پاشەکشەی بەرچاوی بەخۆیەوە بینیوە، لە رابردوودا لە کۆی 12 سەرکردەی چوارچێوەکە، 10 سەرکردە بە مالیکی خۆشیەوە پشتگیرییان لە کاندیدبوونی دەکرد و تەنیا قەیس خەزعەلی و عەممار حەکیم دژی بوون، بەڵام لە ئێستا 8 سەرکردە لەو پشتگیرییە کشاونەتەوە.
دەشڵێت، لەلایەکی دیکەوە، محەممەد شیاع سوودانی، سەرۆکوەزیرانی عێراق، پەیامێکی هۆشداریی ئاراستەی مالیکی کردووە و داوای لێکردووە بکشێتەوە، بەپێچەوانەوە هەڕەشەی ئەوەی کردووە کە بە فەرمی رایدەگەیەنێت چیتر پاڵپشتیی لێ ناکات.
بۆ تاوتوێکردنی ئەم قەیرانە، شەوی رابردوو کۆبوونەوەیەکی پێنج کاتژمێریی چڕ لە ماڵی عەبدولحوسێن مووسەوی، سەرۆکی حزبی فەزیلە بە ئامادەبوونی نووری مالیکی و ژمارەیەک سەرکردەی دیکە ئەنجام دراوە، لە کۆبوونەوەکەدا، مالیکی نیگەرانیی خۆی دەربڕیوە لەوەی سەرکردەکانی شیعە لە ترسی ئەمریکا پشتیان تێکردووە و دەیانەوێت ناچاری بکەن بکشێتەوە.
راشیگەیاند، بەپێی ئەو زانیارییانەی دزەیان کردووە، مالیکی لە کۆبوونەوەکەدا دوو بژاردەی خستووەتەڕوو؛ یەکەم، ئەگەر سەرکردەکانی چوارچێوەی هەماهەنگی سوور بن لەسەر کاندیدکردنی، ئەوا خۆی بەرپرسیارێتیی رێککەوتن و قایلکردنی ئەمریکا لە ئەستۆ دەگرێت، دووەم، ئەگەر بە تەواوی رێگریی بکرێت لە کاندیدبوونی، ئەوا سوورە لەسەر ئەوەی دکتۆر ساڵح حەسناوی، وەزیری تەندروستیی ئێستا، بکرێتە جێگرەوەی بۆ وەرگرتنی پۆستی سەرۆکوەزیران.
سەرکردەکانی چوارچێوەی هەماهەنگی لەوە تێدەگەن کە دوورخستنەوەی مالیکی لە دەرەوەی رەزامەندیی خۆی، مەترسیی ئەوەی لێدەکەوێتەوە کە ناوبراو پرۆسەی سیاسی پەکبخات و کاریگەریی نەرێنیی گەورە لەسەر ماڵی شیعە دروست بکات.
بە مەبەستی دۆزینەوەی دەرچەیەکی یاسایی و دیپلۆماسی بۆ رازیکردنی مالیکی بە کشانەوە، چوارچێوەی هەماهەنگی شێوازی کۆبوونەوەکانی گۆڕیوە بۆ کۆبوونەوەی بچووکتر، لەوانەش کۆبوونەوەی ئەمشەوی ماڵی هومام حەموودی بە ئامادەبوونی حەیدەر عەبادی و عەممار حەکیم، تاوەکو بتوانن رێگەچارەیەک بدۆزنەوە پێش ئەوەی گرفتەکان قووڵتر ببنەوە و پرۆسەی پێکهێنانی حکومەت یان دیاریکردنی سەرۆکوەزیران پەک بخەن.