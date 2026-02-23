تۆم بەڕاک بۆ لایەنەکانی عێراق: بۆ كێشە و گرفتەكانتان سوود لە حیكمەت و رێنوێنیی سەرۆك بارزانی وەربگرن
گشتی

رانیە.. بەهۆی هەبوونی بڕێکی زۆری دەرمانی بەسەرچوو کۆگایەکی کشتوکاڵی داخرا

کوردستان رانیە رەمەزان 2026

لێژنە هاوبەشەکانی قایمقامیەتی رانیە کۆگایەکی کشتوکاڵیان لە گەڕەکی قەڵات داخست بەهۆی بوونی ژمارەیەک سەرپێچی و هەبوونی بڕێکی زۆر دەرمانی کشتوکاڵی بەسەرچوو.

ئەمڕۆ دووشەممە، 23ـی شوباتی 2026، لێژنە هاوبەشەکانی قایمقامیەتی رانیە کۆگایەکی کشتوکاڵیان لە گەڕەکی قەڵات داخست بەهۆی بوونی ژمارەیەک سەرپێچی لەوانە: بوونی بڕێکی زۆر دەرمانی کشتوکاڵی بەسەرچوو، بوونی دەرمانی قەدەغەکراو، بوونی دەرمانی فەلکراوی بێ بەروار.

هەروەها ئاماژە بەوە کراوە، بوونی دەرمان  بۆ ماوەیی ئەمانی 28 رۆژ بەکاردێت و پێویستە لەژێر ڕێنمایی ئەندازیاری کشتوکاڵی بدرێت بە جوتیارەکان و هەروەها بوونی ٦شەش دەبە دەرمانی فەل و نەبوونی لۆگۆ و ناونیشان و ژمارەی مۆبایل لەسەر کۆگا.

 ئەمە لەکاتێکدایە  نەوزاد شێخ کامیل، بەڕێوەبەری گشتیی بازرگانیی هەرێمی کوردستان لە وەزارەتی بازرگانی و پیشەسازی بە ماڵپەڕی کوردستان24ـی گوتبوو: لە مانگی رەمەزاندا لە بەرژەوەندی هاووڵاتییان،  چەند رێکارێک دەگرینەر کە ئەمانەن:

یەکەم: زیادکردنی ژمارەی لیژنەکان لە هەموو شار و شارۆچکەکان.

دووەم: زیادکردنی لیژنەکان لەکاتی ئێواران و پارشیوان.

سێیەم: سزای سەرپێچیکاران بەراورد بە ساڵی رابردوو توندتر دەکرێت.

چوارەم: لەگەڵ وەزارەتی تەندروستی بە هەماهەنگی بڕیار دراوە هەر شەربەتێک لۆگۆی لەسەر نەبێت دەستی بەسەردا دەگیرێت، بۆیە داوا لە هاووڵاتییان دەکەین هیچ شەربەتێک بەبێ لۆگۆ نەکڕن.

 
ئاراس ئەمین ,