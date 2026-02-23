سەرۆک بارزانی سەرەخۆشی لە كەسوكاری ویداد ئەرسەلان دەکات

پێش 42 خولەک

سەرۆک بارزانی پەیامێکی هاوخەمی بۆ کۆچی دوایی (ویداد خورشید ئەرسەلان)، وەزیری پێشووتری حکوومەتی هەرێمی کوردستان و کەسایەتیی دیاری تورکمان بڵاوکردەوە و پرسە و سەرەخۆشی ئاراستەی خانەوادە و کەسوکارەکەی کرد.

دەقی پەیامەکەی سەرۆک بارزانی

بەناوی خودای مەزن و دلۆڤان

بەداخێكی زۆرەوە هەواڵی كۆچی دوایی (ویداد خورشید ئەرسەلان) کەسایەتیی ناسراوی تورکمان و وەزیری پێشووتری حکوومەتی هەرێمی کوردستانمان پێ گەییشت.

پرسە و سەرەخۆشیی خۆمان ئاراستەی خانەوادە و كەسوكار و ئاشنایانی خوالێخۆشبوو ویداد ئەرسەلان دەکەین و خۆمان بە هاوبەشی خەمیان دەزانین.

لە خودای گەورە داواكارین ڕۆحی خوالێخۆشبێت بە بەهەشتی بەرین شاد ببێت و سەبر و ئارامی بە هەموو لایەك ببەخشێت.